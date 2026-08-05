„Brand aus“ in der Lobau – Ludwig dankt Einsatzkräften

Hundert Einsatzkräfte, Drohnen, Hubschrauber – der Kampf gegen die Flammen in der Lobau ist beendet.

Nach einem Vegetationsbrand in der Wiener Lobau hat die Stadt Wien allen beteiligten Einsatzkräften und unterstützenden Organisationen ihren Dank ausgesprochen. Gegen 10:00 Uhr wurde heute „Brand aus“ gegeben. Die Feuerwehrkräfte waren bis weit nach Mitternacht im Einsatz. Der Brand hatte eine Ausdehnung von rund 18 Hektar.

Die Brandbekämpfung erfolgte vom Boden aus und wurde durch Drohnen der Berufsfeuerwehr Wien sowie zwei Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres unterstützt, die zur Lagefeststellung und zum Löschwasserabwurf eingesetzt wurden. An dem Großeinsatz beteiligt waren die Berufsfeuerwehr Wien, Kräfte der MA 49, die Betriebsfeuerwehr OMV, das Bundesministerium für Inneres, die LPD Wien sowie der Wiener und der Niederösterreichische Landesfeuerwehrverband. Auf dem Höhepunkt des Einsatzes standen rund 100 Einsatzkräfte mit 40 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr Wien im Einsatz.

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Weitere Überwachung

Personal der Magistratsabteilung 49 – zuständig für den Forst- und Landwirtschaftsbetrieb – wird das betroffene Gebiet weiterhin beobachten und eine Benetzung der Flächen mithilfe von Hochleistungssprinklern einrichten. Parallel dazu wird die Wiener Berufsfeuerwehr das Areal per Drohne überwachen und bei Bedarf weitere Maßnahmen ergreifen.

Politische Reaktionen

„Meine hohe Anerkennung und mein Dank gilt der Berufsfeuerwehr Wien und allen beteiligten Einsatzkräften. In einem äußerst herausfordernden Einsatz haben sie organisationsübergreifend und hochprofessionell zusammengearbeitet und damit unsere Stadt und die Wienerinnen und Wiener geschützt. Dieses Miteinander zeigt, wie stark und verlässlich unsere Einsatzorganisationen sind, wenn es darauf ankommt.“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

„Für die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener braucht es gut ausgebildete Einsatzkräfte, moderne Ausrüstung und eine leistungsfähige Infrastruktur. Investitionen in den Brand- und Katastrophenschutz sind daher ein wesentlicher Teil öffentlicher Daseinsvorsorge. Der Einsatz in der Wiener Lobau zeigt, wie wichtig professionelle Strukturen, Verlässlichkeit und ein funktionierendes Zusammenspiel aller Beteiligten sind. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken.“, so Vizebürgermeisterin und Feuerwehrstadträtin Barbara Novak.