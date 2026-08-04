Brand in der Lobau breitet sich aus: Polizeihubschrauber im Löscheinsatz (VIDEO)

In der Lobau, unmittelbar an der Wiener Stadtgrenze, ist am Dienstagnachmittag ein Vegetationsbrand ausgebrochen, der einen umfangreichen Einsatz von Feuerwehr und Polizei nach sich zog. Die weithin sichtbare Rauchsäule veranlasste zahlreiche Anrainer dazu, innerhalb kurzer Zeit Notrufe abzusetzen.

„Derzeit stehen neun Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr im Bereich der Seefeldergasse im Einsatz“, erklärte Feuerwehrsprecher Lukas Schauer gegenüber „Heute“. Da die Lage vor Ort zunächst unübersichtlich blieb, wurden auch Feuerwehren aus Niederösterreich zur Verstärkung angefordert. Nach Informationen von „Heute“ soll das Feuer auf einer Wiese beziehungsweise einem Acker in Wien-Donaustadt seinen Ursprung gehabt haben.