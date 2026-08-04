Waldbrand bei Wien: Anrainer sollen Koffer packen

Dichter Rauch über der Wiener Lobau: Ein Waldbrand breitet sich aus – und die Lage spitzt sich weiter zu.

In der Wiener Lobau ist ein Waldbrand außer Kontrolle geraten. Die anhaltende Trockenheit begünstigte die rasche Ausbreitung des Feuers, das sich zu einem weiträumigen Flächenbrand entwickelte. In der Nähe der Esslinger Furt ist die Rauchwolke bereits aus großer Entfernung sichtbar, das genaue Ausmaß des Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Neben Feuerwehren aus Wien und Niederösterreich ist auch ein Löschhubschrauber im Einsatz. Das Bundesinnenministerium unterstützt die laufenden Löscharbeiten. Die Polizei wandte sich bereits an Bewohner der umliegenden Gebiete mit der Aufforderung, wichtige persönliche Gegenstände bereitzuhalten.

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Enorme Belastung

Rund neun Feuerwehren sind aktuell vor Ort tätig. Feuerwehrsprecher Lukas Schauer von der Berufsfeuerwehr Wien bestätigte am Dienstagnachmittag, dass der Einsatz weiterhin andauert. Gegenüber der „Krone“ schilderte er die Bedingungen als außergewöhnlich belastend: „enorm fordernd aufgrund der hohen Temperaturen„, und ergänzte: „Der Wind ist ein großes Problem.“

Entwarnung gab es hingegen für den Ölhafen Wien-Lobau – dieser sei nicht gefährdet. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wiener Forstamts sowie Polizeikräfte sind vor Ort im Einsatz.

Anrainer alarmiert

Mehrere Zeugen meldeten sich unterdessen bei der „Krone“ und berichteten, dass die Polizei bereits Anrainer kontaktiert und gebeten habe, das Nötigste zusammenzupacken.

Eine formelle Evakuierungsanordnung wurde zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht ausgesprochen.