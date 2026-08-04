185 Anrufe an einem Tag: Wiener Seniorin vor Gericht

88 Jahre, topfit – und über 6.300 Anrufe in fünf Monaten. Eine Wiener Seniorin stand wegen Stalkings vor Gericht.

Beim zweiten Verhandlungstermin am Landesgericht für Strafsachen Wien erscheint die Angeklagte diesmal persönlich. 88 Jahre alt und, wie sie selbst betont, noch in ausgezeichneter Verfassung. „40 Jahre lang war ich Turnen, 23 Jahre im Fitness-Studio“, erklärt sie und wirft die Arme nach oben. Richterin Nicole Baczak nickt anerkennend: „Sehr fit!“

Weniger gut funktioniert das Gehör. „Akustisch verstehen Sie mich?“ – „Wie bitte?“ – „Können Sie mich hören?“ – „Jo schlecht.“ Der Stuhl wird kurzerhand direkt vor die Richterbank gerückt.

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Mutter-Tochter-Verhältnis

Die Seniorin war jahrzehntelang als Schulsekretärin an einem Gymnasium tätig. Die späteren Opfer kannten sie noch aus ihrer Schulzeit und hielten auch nach dem Abschluss den Kontakt aufrecht. „Da war so ein Mutter-Tochter-Verhältnis zur Frau P.“, erklärt die Angeklagte.

Die jüngere Frau erkundigte sich täglich nach ihrem Wohlbefinden, das Ehepaar verfügte sogar über einen Wohnungsschlüssel für Notfälle. Doch im Laufe der Zeit trübte sich das Verhältnis zunehmend ein. „Es ist skurril geworden, sie hat sich immer mehr in unser Privatleben eingemischt. Wir sind dann auf Distanz gegangen“, beschreibt der Mann.

Als 2023 ein Einbruch in der Wohnung der alten Dame verzeichnet wurde, gab das Ehepaar den Wohnungsschlüssel vorsorglich zurück. Kaum ein Jahr später meldete sich jedoch die Polizei bei Herrn P. – die Seniorin hatte ihn des Einbruchs beschuldigt. Der Vorwurf ließ sich rasch entkräften, doch das bis dahin noch bestehende freundschaftliche Band war damit endgültig zerrissen. Kurz darauf begannen die Anrufe.

6.300 Anrufe

Herr P. führte akribisch Buch: In einem Zeitraum von fünf Monaten gingen bei ihm und seiner Frau mehr als 6.300 Anrufe ein – ein Sachverhalt, der vor Gericht als Stalking gewertet wird. Obwohl das Paar sowohl die Festnetz- als auch die Mobilnummer der Frau sperren ließ, erreichten die Nachrichten weiterhin ihr Ziel. Der Tonfall war dabei alles andere als harmlos: Gsindel, Depperte, Trotteln, Drecksau – das Repertoire war durchaus breit gefächert.

„Das ist alles vorbei und wieder in Ordnung. Wir haben uns komplett ausgesprochen“, beteuert die Angeklagte. Allein für den 13. März werden ihr 185 Anrufe an einem einzigen Tag zur Last gelegt. „Das muss ich bezweifeln, das kann wirklich nicht stimmen. Da müsste ich ja Tag und Nacht telefoniert haben.“

Mittlerweile, so versichert sie, greife sie kaum noch zum Telefon. „Naja. Am 25. Juli haben wir 52 Anrufe an einem Tag“, gibt die Richterin zu bedenken. Sie schaut der Dame tief in die Augen, beugt sich über das Richterpult: „Können wir eine Vereinbarung treffen, dass Sie gar nicht mehr anrufen?“ Die 88-Jährige schwört darauf, die Richterin spricht daher eine Diversion mit zwei Jahren Probezeit aus.

Damit verbunden ist ein striktes Kontaktverbot gegenüber den Betroffenen. Die künftige Erwachsenenvertreterin der Frau – bei ihr wurde Demenz diagnostiziert – hat bei den Telefonanbietern bereits veranlasst, dass die Nummern des Ehepaares von den Anschlüssen der Seniorin aus technisch nicht mehr erreichbar sind.