Branka Lazic: Neuer Freund bringt Glück zurück

Branka Lazic, die Mutter des Sängers Darko Lazic, hat in letzter Zeit eine bemerkenswerte Veränderung durchgemacht. Bei der Hochzeit ihres Sohnes strahlte sie vor Glück, was viele dazu veranlasste, sich zu fragen, was hinter dieser positiven Veränderung steckt. Die Antwort scheint in ihrer neuen Beziehung zu liegen.

Branka und ihr neuer Freund Dragan kennen sich schon seit Jahren, doch ihre Beziehung hat sich erst kürzlich vertieft. Sie haben sich über Facebook besser kennengelernt und seitdem hat sich eine schöne Romanze entwickelt.

Gute Beziehung zu Söhnen

Dragan, ein geschiedener Vater von fünf Kindern, der zwischen Serbien, Frankreich und den Niederlanden lebt, war für Branka eine große Unterstützung, insbesondere nach dem Verlust ihres Ehemannes vor zwei Jahren. Brankas Ehemann und Darkos Vater, Milan, starb am 13. Dezember 2020 an Komplikationen nach einer Magenverkleinerungsoperation.

Dragan ist nicht nur in Brankas Leben getreten, sondern hat auch eine Beziehung zu ihren Söhnen, Darko und Dragan, aufgebaut.

Er besitzt mehrere Apartments in Zlatibor und hat auch andere Geschäfte, was Branka die Möglichkeit gibt, das Leben an seiner Seite zu genießen.