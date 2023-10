Branko Djuric Djuro: Eine inspirierende Persönlichkeit mit tiefer Verbindung zu Jugoslawien

Tauchen Sie ein in die Welt von Branko Djuric Djuro, einem stolzen Kind einer gemischten Ehe, der trotz des Verlustes seines Vaters in jungen Jahren und der Auswirkungen des Bosnienkriegs auf sein Leben, eine tiefe Verbindung zu den Ländern des ehemaligen Jugoslawien pflegt.

Branko Djuric Djuro, ein renommierter Künstler, ist das Produkt einer Liebe, die über ethnische Grenzen hinweg bestand. „Ich komme aus einer gemischten Ehe. Mein Vater war Serbe, meine Mutter Muslimin. Heute bin ich sehr stolz auf ihre Liebe und auf mein Recht, sozusagen, jeder und niemand zu sein“, erzählt Djuro.

Diese gemischte Herkunft hat ihm eine einzigartige Perspektive auf die Länder des ehemaligen Jugoslawien gegeben. „Wo immer ich hingehe, ist es immer noch mein Land. Das sind meine Leute, das sind meine Freunde und ich teile Menschen nicht und habe sie nie auf irgendeine Weise geteilt, vor allem nicht auf die dümmste, nämlich nach Nationalität“, fügt er hinzu.

Inspirierende Persönlichkeit

Djuro war erst ein Jahr alt, als sein Vater an Krebs starb. „Mein Vater war erst 21 Jahre alt, als er an Krebs starb. Er träumte davon, Schauspieler zu werden. Er schrieb Gedichte. Er war ein guter Kerl. Er liebte Lorca“, erinnert sich Djuro. Der Verlust seines Vaters und die Auswirkungen des Bosnienkriegs haben tiefe Spuren in seinem Leben hinterlassen.

Ich bedauere, dass seine Gedichte zusammen mit meiner Wohnung zu Beginn des Krieges in Sarajevo verbrannt sind. Bücher, Bilder. Ich habe keine Bilder aus meiner Kindheit und deshalb bin ich froh, dass es Facebook gibt, wo meine Freunde aus der Kindheit mir gelegentlich ein Foto aus dieser Zeit schicken“, sagt er.

Trotz der Herausforderungen, die er erlebt hat, bleibt Djuro eine inspirierende Persönlichkeit, die stolz auf ihre Herkunft ist und eine tiefe Verbindung zu den Ländern des ehemaligen Jugoslawien pflegt.