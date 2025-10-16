Britney rastet aus: „Meine Söhne haben mich verraten!“

Nach Jahren des Schweigens eskaliert der Rosenkrieg zwischen Britney Spears und Kevin Federline. Sein neues Buch enthüllt brisante Details, während sie auf Instagram zurückschlägt.

Kevin Federline erhebt in seinem neuen Buch „You Thought You Knew“ schwerwiegende Anschuldigungen gegen seine frühere Ehefrau Britney Spears. Der 47-Jährige zeichnet laut New York Times ein beunruhigendes Porträt der Popsängerin und behauptet: „Es ist unmöglich, noch länger so zu tun, als wäre alles in Ordnung.“ In seinen Schilderungen thematisiert er angeblichen Drogenkonsum, heftige Wutausbrüche und verstörende Vorfälle, bei denen die gemeinsamen Kinder ihre Mutter nachts mit einem Messer beobachtet haben sollen. Federline äußert tiefe Besorgnis und befürchtet, die 43-jährige Musikerin könnte auf ein „unwiderrufliches“ Ereignis zusteuern.

⇢ Britney Spears soll ihre Söhne mit einem Messer beobachtet haben!



Die Sängerin kontert die Vorwürfe ihres Ex-Mannes mit einer klaren Stellungnahme auf Instagram. „Das ständige Gaslighting (psychische Manipulation) durch meinen Ex-Mann ist extrem verletzend und erschöpfend“, erklärt Spears. Sie beschreibt ihre verzweifelten Bemühungen um eine Beziehung zu ihren Söhnen, die wiederholt gescheitert seien: „Ich habe immer gebettelt und geschrien, um ein Leben mit meinen Jungs zu haben. Beziehungen zu Teenager-Jungs sind kompliziert. Ich habe mich durch diese Situation gedemütigt gefühlt.“

Schmerzhafte Distanz

Besonders schmerzhaft für die Künstlerin ist der mangelnde Kontakt zu ihren Kindern, wie sie auf Social Media offenlegt: „Einer meiner Söhne hat mich in den letzten fünf Jahren nur 45 Minuten gesehen, der andere viermal – in fünf Jahren!“ Zu den Behauptungen in Federlines Buch fügt sie hinzu: „Vertraut mir, diese kleinen Lügen in diesem Buch – sie gehen direkt zur Bank, und ich bin die Einzige, die dabei wirklich verletzt wird.“ Die Sängerin kündigt eine Änderung ihrer Haltung an: „Ich habe auch meinen Stolz. Ab jetzt werde ich ihnen sagen, wann ich verfügbar bin.“

Entschlossene Reaktion

Die Veröffentlichung sorgt für erhebliche Resonanz im Internet, während Spears‘ Sprecher Federline vorwerfen, nach dem Ende der Unterhaltszahlungen lediglich finanziellen Profit anzustreben. Die „Piece of Me“-Interpretin betont ihre unveränderte Liebe zu ihren Söhnen: „Ich werde sie immer lieben. Und wer mich wirklich kennt, wird nicht auf die Schlagzeilen über meine mentale Gesundheit und mein Trinken hören.“ Abschließend demonstriert sie Entschlossenheit mit den Worten: „Ich spreche darüber, weil ich genug habe – und jede echte Frau würde dasselbe tun.“

