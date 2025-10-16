Fachhochschule erhöht ab 2026 die Studiengebühren!

Die Geldbörsen künftiger Studierender werden ab 2026 deutlich leichter: An der FH Joanneum in Graz müssen Neuanfänger dann 363,36 Euro pro Semester zahlen.

Ab dem Wintersemester 2026/27 werden Studienanfänger an der FH Joanneum in Graz mit einer finanziellen Neuerung konfrontiert: Pro Semester fällt künftig ein Studienbeitrag von 363,36 Euro an. Die Regelung gilt ausschließlich für Personen, die ab Herbst 2026 ein Bachelor- oder Masterstudium neu beginnen. Wer bereits an der Hochschule eingeschrieben ist, bleibt für das laufende Studium von dieser Maßnahme verschont. Für Studierende aus Drittstaaten ändert sich nichts an den bestehenden Regelungen.

Die Einführung der Gebühr basiert auf einer Empfehlung des Landesrechnungshofs Steiermark und wurde durch einen Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung umgesetzt. Als Begründung werden die in den Jahren 2025 und 2026 nicht angepassten Bundesmittel sowie der Bedarf nach einer verlässlichen Finanzierungsstruktur angeführt.

Finanzielle Hintergründe

Die steiermärkische Landesregierung stellte am Donnerstag ihren Haushaltsplan für 2026 vor, der erhebliche Einsparungen vorsieht. Trotz Kürzungen im Umfang von mehr als 100 Millionen Euro wächst der Schuldenstand auf 8,2 Milliarden Euro an. Zu den Sparmaßnahmen zählt auch ein Budgetrückgang von 4,6 Millionen Euro für die FH Joanneum.

Die neu eingeführten Studiengebühren sollen diese finanzielle Lücke teilweise kompensieren. Die Hochschulleitung hat die Studierenden der FH Joanneum bereits heute per E-Mail über die kommenden Gebühren informiert: „Ab dem Wintersemester 2026/27 wird für Studienanfängerinnen an der FH JOANNEUM ein Studienbeitrag in Höhe von 363,36 Euro pro Semester eingehoben.“

Qualitätssicherung

In der Mitteilung wird zudem betont: „Die Qualität von Lehre und Studium aufrecht zu erhalten und weiter zu verbessern hat für uns oberste Priorität.“ Die Nachricht stellt die Einführung der Studiengebühren als notwendigen Schritt dar, um das Bildungsniveau zu sichern und auf die fehlende Anpassung der Bundesmittel zu reagieren.