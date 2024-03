Brückeneinsturz: Menschen und Autos stürzen in die Tiefe

In den frühen Morgenstunden ereignete sich im US-Bundesstaat Maryland eine tragische Katastrophe. Die Francis Scott Key Bridge, eine bedeutende Verkehrsader in Baltimore, die über den Patapsco River führt, ist nach einer Kollision mit einem riesigen Containerschiff eingestürzt. Dieser dramatische Vorfall, bei dem zahlreiche Fahrzeuge in den Fluss gestürzt sind, hat zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Noch sind nicht alle Opfer geborgen, und das volle Ausmaß der Zerstörung lässt sich momentan nur erahnen.

USA: Das Unglück nahm seinen Lauf, als das unter singapurischer Flagge fahrende Schiff „Dali“ mit einer Länge von 288 Metern den Brückenpfeiler rammte. Augenzeugenberichten und einer schockierenden Live-Aufnahme zufolge, die in sozialen Netzwerken verbreitet wird, traf das Frachtschiff einen der Stützpfeiler, wodurch ein Teil der 47 Jahre alten Brücke zusammenbrach und in den Fluss fiel. Zum Zeitpunkt des Einsturzes um 01:35 Uhr morgens befanden sich mehrere Autos auf der Brücke, die in die Tiefe gerissen wurden.

Rettungsaktion unter schwierigen Bedingungen

Kevin Cartwright, Kommunikationsdirektor der Feuerwehr von Baltimore, verkündete, dass die Rettungsteams weiterhin nach mindestens sieben vermissten Personen suchen, die nach dem Einsturz im Wasser verschwunden sind. Die Behörden haben alle Fahrspuren auf dem betreffenden Autobahnabschnitt I-695 gesperrt. Die Einsatzkräfte arbeiten fieberhaft daran, das verschüttete Wrack zu durchsuchen und mögliche Überlebende zu finden. Hierbei steht ihnen eine Aufgabe bevor, die durch das Ausmaß der Zerstörung und die Instabilität der verbleibenden Brückenstruktur erschwert wird.

Unfall mit Folgen

Das Handelsschiff „Dali“, das kurz nach Mitternacht seinen Weg von Baltimore aus antrat und als Ziel den Hafen von Sri Lanka hatte, steht nun im Zentrum der Untersuchungen. Die Reederei und die Crew müssen sich schwerwiegenden Fragen zur Navigationsführung und den Ursachen des Unglücks stellen. Der wirtschaftliche Schaden der Havarie ist enorm, und die Unterbrechung der Infrastruktur hat weitreichende Konsequenzen für die Region.

Die vorliegenden Fakten zeichnen das Bild einer verheerenden Tragödie, bei der die Notfall- und Sicherheitsprotokolle auf eine harte Probe gestellt werden. Mit gebührender Sensibilität und Anteilnahme schaut die Weltgemeinschaft auf Baltimore und hofft auf Antworten sowie auf die Rettung der noch vermissten Personen.