Brutale Park-Attacke: Teenie-Gang würgt 18-Jährigen bewusstlos

Brutaler Überfall im Wiener Park: Fünf junge Männer schlugen zu, würgten und verletzten ihr Opfer schwer. Drei Verdächtige sitzen bereits in Haft.

Im Vogelweidpark in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ereignete sich am späten Abend des 20. August eine schwere Gewalttat. Ein 18-Jähriger wurde von einer Gruppe von fünf jungen Männern attackiert, zusammengeschlagen und gewürgt. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittler des Kriminalreferats Fünfhaus nahmen bereits am Folgetag ihre Arbeit auf. Als ersten Tatverdächtigen konnten sie einen 15-jährigen Rumänen identifizieren, der auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wien in Untersuchungshaft genommen wurde. Der Jugendliche verweigerte jede Aussage zu seinen Komplizen.

📍 Ort des Geschehens

Weitere Festnahmen

Die weiteren Nachforschungen, insbesondere in sozialen Netzwerken, führten zu zusätzlichen Erfolgen für die Ermittler. Bei mehreren Hausdurchsuchungen in Wien wurden zwei weitere Tatverdächtige festgenommen: ein 16-jähriger Russe sowie ein weiterer 15-jähriger Rumäne. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmte die Polizei elektronische Geräte, vorwiegend Mobiltelefone. Nach zwei weiteren mutmaßlichen Beteiligten wird noch gefahndet.

Die Ermittlungsbehörden prüfen zudem, ob die Gruppe für weitere, bisher unaufgeklärte Gewaltdelikte verantwortlich sein könnte.

