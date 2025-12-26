Brutaler Automaten-Treter: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Mit einem einzigen Fußtritt verursachte ein Unbekannter fünfstelligen Schaden an einem Kaffeeautomaten in Niederösterreich. Nun fahndet die Polizei mit Foto.

Ein Unbekannter hat am 26. November in Völlerndorf (Niederösterreich) einen Kaffeeautomaten mit einem Fußtritt schwer beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Fahndung läuft

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat die Veröffentlichung eines Fotos angeordnet. Für die darauf abgebildete Person gilt die Unschuldsvermutung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Landesverkehrsabteilung Niederösterreich unter 059133-30-4444 entgegen und behandelt diese auf Wunsch vertraulich.