Vandalismus

Brutaler Automaten-Treter: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

FOTO: LPD NÖ
1 Min. Lesezeit | 26. Dezember 2025

Mit einem einzigen Fußtritt verursachte ein Unbekannter fünfstelligen Schaden an einem Kaffeeautomaten in Niederösterreich. Nun fahndet die Polizei mit Foto.

Ein Unbekannter hat am 26. November in Völlerndorf (Niederösterreich) einen Kaffeeautomaten mit einem Fußtritt schwer beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

⇢ 20.000 Euro Schaden: Internationale Kinder-Gang terrorisierte NÖ

Fahndung läuft

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat die Veröffentlichung eines Fotos angeordnet. Für die darauf abgebildete Person gilt die Unschuldsvermutung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Landesverkehrsabteilung Niederösterreich unter 059133-30-4444 entgegen und behandelt diese auf Wunsch vertraulich.

