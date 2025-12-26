„Es ist nie zu spät“ – 47-Jahres-Studie deckt auf, wann unser Körper abbaut

Die körperliche Leistungsfähigkeit beginnt bereits mit 35 Jahren zu sinken, wie eine aktuelle Langzeitstudie belegt. Die im „Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle“ publizierte Untersuchung erstreckte sich über 47 Jahre und liefert ernüchternde Erkenntnisse zum natürlichen Fitnessverlauf.

Wissenschaftler des Karolinska Instituts in Stockholm beobachteten über 400 Probanden zwischen 16 und 63 Jahren und dokumentierten deren körperliche Entwicklung.

Die Teilnehmer absolvierten verschiedene Leistungstests zur Messung von Muskelausdauer, Kraftentwicklung und aerober Kapazität – darunter Bankdrücken, Vertikalsprünge und zehnminütige Fahrradeinheiten. Während die Messwerte in der Jugend und den Zwanzigern kontinuierlich anstiegen, erreichten sie mit 35 Jahren ihren Höhepunkt. Danach setzte unabhängig vom vorherigen Aktivitätsniveau ein stetiger Leistungsrückgang ein, der sowohl die kardiovaskuläre Ausdauer als auch die Muskelkraft betraf.

Geschlechtsspezifische Unterschiede wurden ebenfalls dokumentiert. Bei beiden Geschlechtern nimmt die aerobe Ausdauer ab dem 45. Lebensjahr ab, doch Frauen verzeichnen bereits ab 32 Jahren einen Rückgang der Muskelkraft – früher als Männer. Zu den typischen aeroben Aktivitäten zählen gemütliches Gehen, langsames Joggen, Radfahren, Schwimmen, Nordic Walking und Langlaufen – Bewegungsformen, bei denen Gespräche ohne Atemnot möglich sind und der Puls zwar erhöht, aber kontrolliert bleibt.

Früher Trainingsstart zahlt sich aus

Doch die Forschungsergebnisse bieten auch Anlass zur Zuversicht. Je früher im Erwachsenenalter mit sportlicher Betätigung begonnen wird, desto besser sind die Chancen auf langfristige Fitnessverbesserungen. Die Studie zeigt, dass Personen, die bereits mit 16 Jahren körperlich aktiv waren und dies kontinuierlich fortführten, in allen Testbereichen bessere Resultate erzielten. Weitere Forschungsdaten belegen zudem, dass ein aktiver Lebensstil auch im fortgeschrittenen Alter die Lebensqualität erheblich steigern kann.

Laufende Forschung

„Es ist nie zu spät, aktiv zu werden“, betont Maria Westerstahl, Hauptautorin der Studie und Dozentin am Institut für Labormedizin. „Unsere Studie zeigt, dass körperliche Aktivität den Leistungsabfall verlangsamen kann, auch wenn sie ihn nicht vollständig aufhalten kann.“ Die Untersuchung wird mit denselben Probanden fortgesetzt, von denen die ältesten mittlerweile 68 Jahre alt sind. „Nun werden wir nach den Mechanismen suchen, die erklären, warum jeder Mensch seine maximale Leistungsfähigkeit im Alter von 35 Jahren erreicht und warum körperliche Aktivität den Leistungsabfall zwar verlangsamen, aber nicht vollständig aufhalten kann“, erläutert Westerstahl.

Trotz der altersbedingten Veränderungen bleibt die Chance auf Fitnesserfolge auch mit zunehmendem Alter bestehen.