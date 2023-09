Brutaler Mord: Zehnjährige zu Tode geprügelt

In einem erschütternden Fall, der die gesamte britische Nation in Atem hält, wurde die 10-jährige Sara S. in ihrem Vaterhaus in Woking brutal ermordet. Drei Familienmitglieder, darunter ihr Vater, ihre Stiefmutter und ihr Onkel, wurden im Zuge der Ermittlungen festgenommen.

Am 10. August wurde die Polizei von Urfan S., dem Vater des Mädchens, alarmiert. Er gab an, dass seine Tochter unglücklich die Treppe hinuntergestürzt sei und sich dabei das Genick gebrochen habe. Als die Polizei am Tatort eintraf, fanden sie jedoch ein Bild des Grauens vor. Die Ermittler gehen davon aus, dass das unschuldige Mädchen nicht durch einen Sturz, sondern durch brutale Gewaltanwendung ihr Leben verlor.

Die Mutter des Mädchens, die getrennt von Urfan S. lebt, gab gegenüber den Medien an, dass sie ihre Tochter in der Gerichtsmedizin kaum wiedererkannt habe. Das Gesicht des Kindes sei zerschlagen und stark geschwollen gewesen. Diese Aussagen unterstützen die Annahme der Ermittler, dass das Mädchen Opfer einer brutalen Misshandlung wurde.

internationale Fahndung

In einer schockierenden Wendung des Falles setzten sich Urfan S., seine Frau und sein Bruder einen Tag vor dem Anruf bei der Polizei nach Pakistan ab. Die britischen Strafverfolgungsbehörden leiteten umgehend eine internationale Fahndung ein, um das flüchtige Trio zu stellen.

Überraschenderweise kehrten die drei Verdächtigen freiwillig nach Großbritannien zurück und wurden bei ihrer Ankunft am Flughafen umgehend festgenommen. Sie sitzen derzeit in Haft und warten auf ihren Prozess. Der Fall Sara S. bleibt weiterhin rätselhaft und wirft viele Fragen auf, die hoffentlich im Laufe der Gerichtsverhandlungen beantwortet werden können. Bis dahin bleibt England in Trauer und Schock über den tragischen Verlust eines jungen Lebens.