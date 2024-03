In Belgrad, Serbien, ereignete sich ein tragischer Vorfall, bei dem eine 69-jährige Frau tödlich verletzt wurde. Die Ursache für das Unglück war ein abgefallenes Busrad.

Ein tragischer Vorfall erschütterte Belgrad. Eine 69-jährige Frau, identifiziert als V.J., wurde von einem abgefallenen Busrad getroffen und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Infektionsklinik, als ein Bus der Linie 78 von Slavija in Richtung Autokomanda unterwegs war.

Rad abgefallen

Das abgefallene Rad nagelte die Frau an einen Zaun, was zu schweren Kopfverletzungen führte. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe und Wiederbelebungsversuchen konnte ihr Leben nicht gerettet werden. Sie wurde in kritischem Zustand ins Notfallzentrum eingeliefert, wo sie schließlich ihren Verletzungen erlag.

jede Hilfe kam zu spät

„Unsere Kollegen von der Infektionsklinik waren die ersten vor Ort und begannen mit der Wiederbelebung. Die Frau war bewusstlos und hatte keinen Puls“, sagte Dr. Stefanovic von der Notfallhilfe. Trotz aller Bemühungen konnte das Leben der Frau nicht gerettet werden.

Die Infektionsklinik, eine wichtige medizinische Einrichtung in der Region, war unmittelbar am Ort des Geschehens und leistete sofortige Hilfe. Der tragische Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit des öffentlichen Verkehrs in der Stadt auf.