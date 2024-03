Bosnier schlägt zu: 18-Jähriger bleibt reglos am Boden liegen

In einem dramatischen Vorfall, wurde ein junger Mann brutal niedergeschlagen und schwer verletzt. Die beiden mutmaßlichen Täter, ein Bosnier und ein Pongauer, entkamen zunächst der Strafverfolgung, indem sie vom Tatort flüchteten.

Pongau: Die Auseinandersetzung, die zu dieser brutalen Attacke führte, hatte ihren Ursprung in einem verbalen Streit zwischen dem 27-jährigen Bosnier und einem 19-jährigen Pongauer. Als ein 18-jähriger Freund des jüngeren Mann versuchte, in die Situation einzugreifen und seinem Freund beizustehen, wurde er vom Begleiter des Bosniers, dem 26-Jährigen, mit solcher Wucht geschlagen, dass er bewusstlos zu Boden ging.

Die medizinischen Einsatzkräfte, die rasch am Tatort eintrafen, fanden den 18-Jährigen reglos am Boden liegend vor. Sie versorgten ihn sofort und transportierten ihn mit schweren Verletzungen in das Klinikum Schwarzach, wo er umgehend in die Obhut der medizinischen Fachkräfte übergeben wurde.

Lesen Sie auch: Schulveranstaltung endet tragisch: Bub isst Erdbeeren und stirbtEin achtjähriger Junge stirbt nach dem Verzehr von Erdbeeren, die bei einer Schulspendenaktion verkauft wurden.

Schulveranstaltung endet tragisch: Bub isst Erdbeeren und stirbtEin achtjähriger Junge stirbt nach dem Verzehr von Erdbeeren, die bei einer Schulspendenaktion verkauft wurden. US-Influencer Reid in Kroatien: Serbische Nummernschilder gestohlenDer amerikanische Influencer Justus Reid, bekannt für seine Aktivitäten in Serbien, wurde kürzlich Opfer eines Vorfalls in Kroatien.

US-Influencer Reid in Kroatien: Serbische Nummernschilder gestohlenDer amerikanische Influencer Justus Reid, bekannt für seine Aktivitäten in Serbien, wurde kürzlich Opfer eines Vorfalls in Kroatien. Nächste Messerattacke in Favoriten: direkt nach Besuch von InnenministerNur Stunden nachdem Karner eine Offensive gegen die Jugendkriminalität angekündigt hatte, wurde erneut ein Mann Opfer einer Messerattacke.

Täter identifiziert

Die beiden mutmaßlichen Täter hatten sich indes vom Tatort entfernt und waren zunächst unbekannt. Doch die hartnäckigen Ermittlungen der Polizei, einschließlich intensiver Zeugen- und Opferbefragungen, führten schließlich zur Identifizierung der beiden Männer. Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt und müssen sich nun für ihre Taten verantworten.