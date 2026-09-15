BYD-Invasion: Europas Lkw-Branche zittert, EU unter Druck

BYD greift an – und Europa schaut genau hin. Der Elektro-Gigant aus China setzt seinen nächsten großen Schachzug.

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD bereitet sich darauf vor, mit dem Schwerlaster ETT 44 ab 2027 in den europäischen Nutzfahrzeugmarkt einzusteigen. Das Unternehmen, das als weltgrößter Elektroautoproduzent gilt, präsentierte das künftige Flaggschiffmodell auf der IAA Nutzfahrzeugmesse in Hannover. Die Auslieferungen sollen im zweiten Quartal 2027 beginnen.

Für Flottenkunden plant BYD ein umfassendes Begleitangebot, das neben Finanzierungsmöglichkeiten auch ein Netz an Ladestellen, Werkstätten und mobilen Pannendiensten umfassen soll.

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BYDs Europa-Strategie

Stella Li, die für das internationale Geschäft zuständige Managerin des Konzerns, skizzierte dabei eine weitreichende Perspektive für den europäischen Markt. „Langfristig werden wir alles, was wir in Europa verkaufen, hier produzieren“, erklärte Li. Eine eigene Fertigung auf europäischem Boden würde nicht nur die Lieferketten verkürzen, sondern auch anfallende Importzölle umgehen.

Das Geschäftsmodell, das BYD seinen Kunden anbieten will, geht dabei über den reinen Fahrzeugverkauf hinaus: „Wir wollen den Kunden ein ganzes Geschäftsmodell offerieren“, so Li.

Europäische Reaktionen

Europäische Nutzfahrzeughersteller beobachten diese Entwicklung mit wachsender Skepsis. Die Traton-Tochter MAN gehört zu jenen Unternehmen, die von der Europäischen Union bereits Gegenmaßnahmen fordern, um den Wettbewerbsvorteil staatlich subventionierter chinesischer Anbieter auszugleichen.

Mögliche Reaktionen der EU reichen von verschärften Zollregelungen bis hin zu Vorschriften über verpflichtende lokale Produktionsanteile. Der Markteintritt von BYD könnte nicht nur bestehende Kräfteverhältnisse in der Branche verschieben, sondern auch spürbare Folgen für Beschäftigung und Wirtschaftsstruktur in Europa nach sich ziehen.