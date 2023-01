Caki von „Lepa Brena“ ist gestorben: Sängerin verabschiedet sich von ihm (VIDEO)

Aleksandar Sasa Petrovic, ein Schauspieler aus Bosnien und Herzegowina, starb im Alter von 61 Jahren nach einem langen Kampf gegen eine schwere Krankheit.

Der bekannte Schauspieler aus den Filmen „Nicija zemlja“ (No Man’s Land), „Ovo malo duse“, „Zivot radnika“, „Kuduz“, „Istocno od istoka“, „Prokleta je Amerika“, „Gori vatra“, „Leto u Zlatnoj dolini“ und „Nafaka“ sowie der berühmten Serie „Lud, zbunjen, normalan“ ist nach langer und schwerer Krankheit von uns gegangen.

Obwohl er Rollen in einigen der besten Filme des Balkans spielte, erinnert sich das Publikum an ihn am meisten für die Rollen in „Audicija“ und dem Film mit der Sängerin Lepa Brena „Hajde da se volimo 2“, in dem er einen Physiotherapeuten spielte, der völlig abdreht, wenn er einen Kuss von Lepa Brena bekommt.

Anlässlich des Todes des berühmten Schauspielers meldete sich Lepa Brena selbst zu Wort und sagte: „Es ist schwer, die Trauer in Worte zu fassen. Er hat uns zu früh verlassen. Ich werde mich immer an seine menschliche Wärme und Sensibilität erinnern, die er in seiner Seele trug. Ich hoffe, dass er jetzt in besserer Gesellschaft und umgeben von den Großen ist, zu denen er gehört. Möge er ewig geehrt sein“, sagte die Sängerin.

Petrovic erklärte einmal, dass er die Sängerin erst viele Jahre nach den Dreharbeiten ihres gemeinsamen Films getroffen habe. „Ich habe Probleme wegen dir. Ich jage dich seit zehn Jahren. Nicht einmal die CIA kann dich finden“, sagte Petrovic zu ihr damals.