Capital Bra beschenkt Shirin David

Rapper Capital Bra hat bekannt gegeben, dass er innerhalb von einem Monat über eine Million seiner Pizzen verkauft hat. Um mit jemanden die Freude zu teilen, beschenkt er nur Rapperin Shirin David. Jetzt brodelt die Gerüchteküche und man fragt sich, ob es zwischen den beiden Promis knistert?

Rapper sind längst nicht nur Rapper – viele von ihnen sind auch gestandene Geschäftsmänner. Auch Rapper Capital Bra kann auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Vor einigen Monaten fasste er ebenfalls in neuen Geschäften Fuß und brachte die „Team Capi“-Pizza in die Supermärkte. Wie erfolgreich die Pizza sich inzwischen verkauft hat, erfuhren wir vor einigen Wochen von dem Bratan selbst. So verkündete der deutsche Rapper, dass er inzwischen eine Million Einheiten der Capi-Pizza absetzen konnte. Und dazu verteilt der Bratan nun ordentlich Geschenke. Die erste Person die ein Geschenk bekommen hat, war die deutsche Rapperin Shirin David. Ob das was heißt?

In dem Paket waren mehrere „Team Capi“-Pizzen in der Gold-Edition. Shirin machte sofort eine Instagram-Story und bedankte sich herzlich bei Capital Bra und beglückwünschte ihn freundschaftlich zu dem Meilenstein. Schade, ein schönes Paar würden sie definitiv abgeben.