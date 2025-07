Cartoon trifft Realität: Ein Tunnel, der keiner war

Ein täuschend echt gemalter Tunnel, ein beschädigtes Auto und eine Geschichte, die wie aus einem Looney-Tunes-Cartoon klingt – so verbreitet sich derzeit erneut ein viraler Mythos durch soziale Netzwerke. Doch was auf den ersten Blick wie ein gefährlicher Zwischenfall mit realem Unfall wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als klassisches Internet-Märchen.

Bereits im Jahr 2015 tauchten erste Bilder eines spektakulären Streetart-Werks aus Juazeiro, Brasilien, im Netz auf. Auf einer Betonwand unter einer Brücke wurde ein illusionistisch gemalter Tunnel mitsamt Straßenverlauf und einer Road-Runner-Figur im typischen Cartoon-Stil angebracht. Die optische Täuschung war so überzeugend, dass zahlreiche Nutzer in sozialen Medien scherzten, sie erinnere an eine Szene direkt aus einem Zeichentrickfilm.

Unfall oder nur gut platziert?

Rund um dieses Bild entwickelte sich über die Jahre eine Legende: Ein Autofahrer soll angeblich nachts versucht haben, durch den vermeintlichen Tunnel zu fahren – mit der Folge, dass er gegen die Wand prallte. Als Beweis wurde regelmäßig ein Foto eines beschädigten roten Fahrzeugs veröffentlicht.

Faktenchecker wie Snopes untersuchten die Behauptung und stellten klar: Die beiden Bilder – Wandgemälde und Unfallauto – stammen aus unterschiedlichen Kontexten und stehen in keinem Zusammenhang. Es gibt keine dokumentierten Hinweise auf einen tatsächlichen Verkehrsunfall an besagter Stelle.

Internet-Mythos mit langem Atem

Trotz wiederholter Aufklärung taucht die Geschichte in regelmäßigen Abständen erneut auf – häufig versehen mit wechselnden Ortsangaben und neuen Zeitstempeln. Auch im Juli 2025 wurde sie erneut viral verbreitet, diesmal wieder mit der Behauptung, der Vorfall sei aktuell und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Lokale Behörden in Brasilien haben diese Angaben jedoch mehrfach zurückgewiesen.

Ein Fall für die Netzkultur

Der gemalte Tunnel existiert also tatsächlich – er ist das Werk eines anonymen Künstlers aus Juazeiro und bleibt ein beliebtes Beispiel urbaner Streetart. Der angebliche Unfall, der daraus resultiert sein soll, ist hingegen eine Fiktion, die sich über Jahre hinweg als Internet-Meme verselbständigt hat.