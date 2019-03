Ceca über den Erfolg ihrer Tochter: „Sie hat alles alleine geschafft!“

Teile diesen Beitrag:







Die serbische Folk-Diva Svetlana Ceca Ražnatović zeigt sich in einem Instagram-Post erfreut über den aktuellen Hit ihrer Tochter Anastasija.

Seit dem Erscheinen der Single „Rane“ (Wunden) hat das dazugehörige Video mehr als 7 Millionen Clicks in einigen Tagen erreicht. Jeder am Balkan spricht über Anastasija und so fragten Journalisten die serbische Sängerin, ob sie ihre Finger auch mit im Spiel in der Karriere ihrer Tochter hat.

„Ich bin die stolzeste Mutter der Welt“

Sie äußerte sich zu den Gerüchten um ihre Anteilnahme an der Karriere der Tochter in einer Instagram-Story. „Ich wollte mich nie einmischcn, weder wo du am Lied gearbeitet hast, noch als du den Videodreh geplant hast. Ich habe absichtlich geschaut, dass dua lles alleine machst und habe dir nur einen Ratschlag über das Lied gegeben. Die Nachrichten, die ich wegen dir bekomme und das was ich selber mitkriege, machen mich zur stolzesten Mutter der Welt“, so Ceca über ihre Tochter Anastasija.

