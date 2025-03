Champions League: Modric zaubert Real zum Sieg im Stadtderby

Real Madrid triumphiert im Champions-League-Duell gegen Atletico Madrid mit 2:1. Luka Modric glänzt nach Einwechslung und sichert den knappen Sieg.

Real Madrid sicherte sich im ersten Achtelfinal-Duell der Champions League gegen Atletico Madrid einen knappen 2:1-Sieg im Estadio Santiago Bernabeu. Rodrygo brachte die Gastgeber bereits in der vierten Minute in Führung, doch Atletico Madrid gelang durch Julian Alvarez in der 32. Minute der Ausgleich. Der entscheidende Treffer kam von Brahim Diaz in der 55. Minute. Das Rückspiel findet kommenden Mittwoch im Estadio Metropolitano statt.

Ein Schlüsselmoment des Spiels war die Einwechslung von Luka Modric in der 62. Minute für den verletzten Eduardo Camavinga. Trotz seiner kurzen Einsatzzeit von nur 30 Minuten lobten führende spanische Sportjournalisten die kroatische Fußballlegende für seine Fähigkeit, das Gleichgewicht im Spiel wiederherzustellen und den Sieg für Real Madrid zu sichern.

Die Zeitung „As“ betonte, dass Modric, sobald er auf dem Feld war, die Kontrolle im Mittelfeld übernahm und alle seine 50 Pässe erfolgreich an den Mitspieler brachte. „Marca“ unterstrich seine Unersetzlichkeit und seine Fähigkeit, das Spiel in der Endphase zu dominieren, wodurch Atletico Madrid daran gehindert wurde, ein weiteres Tor zu erzielen.

Herausragende Modric-Leistung

Der 39-jährige Modric hat in dieser Saison bereits 41 Spiele für Real Madrid bestritten, davon 18 als Startspieler. Sein Auftritt gegen Atletico war sein 23. Einsatz von der Bank aus, und er zeigte eindrucksvoll, wie wertvoll er auch bei begrenzter Spielzeit sein kann. In den 28 Minuten auf dem Feld verzeichnete Modric 56 Ballkontakte, zwei entscheidende Pässe, einen Schuss, einen gewonnenen Zweikampf und langen Ball, einen Ballgewinn und keinen Fehler.

Besonders hervorzuheben ist seine perfekte Passquote mit 50 erfolgreichen Pässen.