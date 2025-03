EU plant zusätzliche 800 Milliarden für Verteidigung

Die EU plant massive Verteidigungsausgaben inmitten geopolitischer Spannungen. Ein brisanter Gipfel in Brüssel entscheidet über Europas Sicherheit.

Die Europäische Union steht vor einer der bedeutendsten Herausforderungen ihrer Geschichte, während die 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammenkommen. Im Mittelpunkt des Gipfels steht ein von Ursula von der Leyen vorgestellter Plan, der bis zu 800 Milliarden Euro für zusätzliche Verteidigungsausgaben vorsieht. Diese Initiative ist eine Antwort auf die aktuellen geopolitischen Spannungen und die Entscheidung der USA, die Militärhilfe für die Ukraine einzustellen. Von der Leyens Plan sieht vor, dass die EU 150 Milliarden Euro Schulden aufnimmt, um Militärausrüstung für die Mitgliedstaaten zu finanzieren, und eine Lockerung der fiskalischen Regeln, um die Militärausgaben auf 1,5 % des BIP zu erhöhen.

Die europäischen Führer sind sich der Dringlichkeit der Situation bewusst, da die Sicherheitsarchitektur Europas, die stark von der Unterstützung der USA abhängt, bedroht ist. Mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus wächst die Besorgnis, dass die USA möglicherweise ein Abkommen mit Russland schließen könnten, das europäische Interessen gefährdet. Präsident Emmanuel Macron und Kanzler Friedrich Merz haben eindringlich auf die Dringlichkeit der Lage hingewiesen.

Russische Vermögenswerte

Ein weiteres zentrales Thema des Gipfels ist die mögliche Beschlagnahme russischer eingefrorener Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine. Während Zinsen auf 200 Milliarden Euro bereits genutzt werden, wird nun über die Beschlagnahme des Kapitals selbst diskutiert. Die EU plant zudem, ihre militärische Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen, trotz Ungarns Widerstand gegen den Plan zur Lieferung von Artilleriemunition.

Herausforderungen innerhalb der EU

Die politische Landschaft innerhalb der EU ist ebenfalls angespannt, da pro-russische Kräfte, angeführt von Viktor Orban, die Bemühungen zur Einigung untergraben könnten. Trotz dieser internen Spannungen bleibt die EU entschlossen, der Ukraine „regelmäßige und vorhersehbare finanzielle Unterstützung“ zu bieten, mit einem Fokus auf langfristige Stabilität und Sicherheit in Europa.

Der Gipfel findet in einer Zeit tiefgreifender Umwälzungen statt, mehr als drei Jahre nach der russischen Invasion in der Ukraine und sechs Wochen nach Trumps Rückkehr an die Macht. Die europäischen Führer stehen vor der Herausforderung, schnell und entschlossen zu handeln, um die Stabilität der Region zu sichern und die Zukunft einer freien und souveränen Ukraine zu gewährleisten.