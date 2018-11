Channing Tatum und Jessie J schwärmen auf Instagram voneinander! (FOTO)

Während vor wenigen Wochen Gerüchte aufkamen, dass Neo-Single Channing Tatum bereits frisch verliebt sein soll, konkretisieren sich diese auch zunehmend – unter anderem durch die Instagram-Posts und -Storys von ihm und seiner neuen Flamme.

Lesen Sie auch: Veljko offiziell verlobt! Ceca präsentiert stolz den Verlobungsring (FOTOS) Die bekannte serbische Sängerin teilte sofort die erfreulichen Nachrichten auf Instagram. Ihr Sohn Veljko hielt um die Hand seiner Freundin Bogdana an.

Seit Wochen wurde spekuliert – nun soll es endlich offiziell sein. Jessie J (30) und Channing Tatum (38) machen auf Instagram deutlich, dass es zwischen ihnen immer ernster wird. So wird der Schauspieler in letzter Zeit immer häufiger dabei gesichtet, wie er die Konzerte des britischen Stimmwunders besucht.

Im Zuge dessen ließ er es sich auch nicht nehmen, in einem Post auf Instagram von der 30-Jährigen zu schwärmen. Zu einem Foto von einem ihrer Auftritte schrieb er: „Diese Frau hat gerade ihr Herz auf der Bühne ausgeschüttet (…). Jeder, der Anwesenden war Zeuge von etwas ganz Besonderem. Wow.“

Wie ernst es den beiden ist, zeigt auch die Tatsache, dass sogar Channings Tochter Everly (5), die er gemeinsam mit der Schauspielerin Jenna Dewan hat, ihren Vater auf eines der Konzerte des Popsternchens begleiten durfte.

Aber auch Jessie J hält mit ihrer Schwärmerei für den Schönling nicht hinter dem Berg. So ließ sie sich nun bei der Eröffnung der „Magic Mike Live“-Stripshow im Londoner Hippodrome Casino blicken. In ihrer Instagram-Story teilte sie heiße Schnappschüsse, und ein verstecktes Liebesbekenntnis: „Herzlichen Glückwunsch, Channing Tatum. Was für eine Show… Ladies und Gentlemen, das wollt ihr nicht verpassen.“

Ende Oktober soll Jenna Dewan die Scheidung eingereicht haben. Insidern zufolge war das auch der offizielle Startschuss für die Beziehung des Schauspielers und des Goldkehlchens.