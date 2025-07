Chaos in Favoriten: Pensionist rammt fünf Fahrzeuge und Straßenbahn

Chaos in Favoriten: Ein 70-Jähriger löste eine Kettenreaktion aus, die fünf Fahrzeuge und eine Straßenbahn erfasste. Die Bilanz: Sechs Verletzte und viele offene Fragen.

Am Dienstagabend ereignete sich in der Raxstraße in Wien-Favoriten ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Gegen 18.45 Uhr kollidierte ein 70-jähriger Autofahrer zunächst mit einem vorausfahrenden Fahrzeug. Anschließend ignorierte der Pensionist eine rote Ampel und prallte in einen Klein-Lkw, der in einer wartenden Fahrzeugkolonne stand.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der weiße Wagen gegen eine haltende Garnitur der Straßenbahnlinie 11 geschleudert wurde. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde in eine andere Richtung abgelenkt, wo es zunächst ein weiteres Auto rammte und danach noch ein zusätzliches Fahrzeug streifte.

Mehrere Verletzte

Bei dem Unfall erlitten der 70-jährige Fahrer und seine 77-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Vier weitere Personen, die sich in den anderen beteiligten Fahrzeugen befanden, kamen mit leichten Verletzungen davon.

Einsatzkräfte vor Ort

Die Versorgung aller Unfallopfer übernahm die Berufsrettung Wien, während auch die Berufsfeuerwehr Wien an der Unfallstelle im Einsatz war. Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen aufgenommen. Warum es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch Gegenstand laufender Untersuchungen.

Ermittlungen zur Unfallursache

Die genauen Umstände des Unfalls sind weiterhin unklar. Erste Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass das Verkehrsunfallkommando besonders gesundheitliche oder fahrtechnische Faktoren untersucht, die bei dem 70-jährigen Fahrer eine Rolle gespielt haben könnten. Hinweise auf einen medizinischen Notfall, wie etwa einen plötzlichen Bewusstseinsverlust am Steuer, wurden von den Behörden bislang nicht bestätigt.

Der schwere Zusammenstoß in Favoriten forderte insgesamt sechs Verletzte.

