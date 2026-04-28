ChatGPT-Frage verrät Doppelmörder: „Was passiert mit Leiche im Müllsack?“

Ein Mitbewohner, eine geplante Hochzeit und eine ChatGPT-Suchanfrage, die Ermittler aufhorchen ließ – Tampa steht vor einem Doppelmordfall mit erschreckenden Details.

In Tampa im US-Bundesstaat Florida ermittelt die Polizei in einem brutalen Doppelmordfall, dessen Opfer zwei Doktoranden der University of South Florida sind. Die beiden 27-Jährigen, Zamil L. und Nahida B., beide aus Bangladesch stammend, wurden zuletzt am 16. April lebend gesehen. Rund eine Woche nach ihrem Verschwinden wurde die Leiche von L. in einem Müllsack entdeckt – er wies mehrere Stichverletzungen auf.

Den Ermittlungen zufolge wurden beide Opfer in ihrer gemeinsamen Wohnung getötet. Berichten zufolge hatten die beiden eine Heirat geplant. Die University of South Florida gedachte der beiden Studenten öffentlich.

Verdächtiger Mitbewohner

Als Hauptverdächtiger gilt ausgerechnet der Mitbewohner des männlichen Opfers: Der 26-jährige Hisham A. wurde wegen zweifachen Mordes angeklagt und befindet sich ohne Möglichkeit einer Kautionszahlung in Untersuchungshaft. Im Raum steht die Todesstrafe. Bei seiner polizeilichen Befragung verstrickte sich A. in Widersprüche.

Wie n-tv.de unter Berufung auf US-Medien berichtet, stießen Ermittler auf dem Mobiltelefon des Verdächtigen auf schwer belastende Suchanfragen. Besonders ins Gewicht fällt dabei ein Detail: Nur wenige Tage vor der Tat soll A. bei ChatGPT nachgefragt haben, was passiere, „wenn man einen Menschen in einen schwarzen Müllsack steckt und in einen Müllcontainer wirft“.

Belastende Indizien

Darüber hinaus häufen sich weitere Indizien, die gegen den 26-Jährigen sprechen: In seiner Wohnung wurden Blutspuren sichergestellt, und die Standortdaten seines Handys belegen, dass er sich in der Nähe des Fundorts der Leiche aufhielt. Kurz vor dem Verschwinden der beiden Opfer erwarb er Müllsäcke, Reinigungstücher sowie Raumerfrischer.

Ein Zeuge beobachtete ihn dabei, wie er Kartons zu einem Müllcontainer transportierte – in diesen fanden Ermittler später Ausweise und Kreditkarten des Opfers sowie das rosa Mobiltelefon der jungen Frau. Die Leiche von Nahida B. wurde bis heute nicht aufgefunden.

Für die Behörden gibt es jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass sie noch am Leben sein könnte.