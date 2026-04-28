Flüchtlingswelle von 2015: Nur 40 Prozent der Frauen haben einen Job

Neue Zahlen zeigen: Zwischen geflüchteten Männern und Frauen klafft beim Berufseinstieg eine massive Lücke.

Weibliche Flüchtlinge stoßen beim Einstieg in den österreichischen Arbeitsmarkt auf deutlich größere Hürden als ihre männlichen Pendants. Das geht aus einer Studie des Migrationsforschers Rainer Münz hervor, die er im Auftrag des Österreichischen Integrationsfonds erstellte und die am Dienstag von Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) vorgestellt wurde.

Bauer leitete aus der auf Sozialversicherungsdaten basierenden Untersuchung ab, dass Integration nicht für alle Betroffenen gleich schnell verlaufe. Dank der Maßnahmen ihres Ressorts gehe dieser Prozess jedoch schneller vonstatten als noch in früheren Jahren, betonte sie. Als zentrales Ziel nannte sie den beschleunigten Ausstieg aus der Grundversorgung durch den weiteren Ausbau von Integrationsangeboten.

Die in der Studie festgestellte unterdurchschnittliche Beschäftigungsquote von Zugewanderten in Wien bringt Bauer mit der Frage der Arbeitsanreize in Verbindung. Es brauche geeignete Rahmenbedingungen, damit sich Erwerbsarbeit gegenüber dem Bezug von Sozialleistungen tatsächlich lohne.

Geringe Frauenquoten

Von jenen Asylsuchenden, die in den Jahren 2015 und 2016 nach Österreich kamen, waren acht bis neun Jahre später 75 Prozent der Männer, aber lediglich 40 Prozent der Frauen erwerbstätig. Bei der Gruppe, die 2019 ins Land gelangte, verlief die arbeitsmarktliche Integration zügiger: Fünf Jahre nach der Ankunft lagen die Erwerbsquoten bei über 60 Prozent bei den Männern und bei knapp 30 Prozent bei den Frauen.

Besonders gering fällt die Beschäftigungsquote bei weiblichen Flüchtlingen aus Somalia aus, wo nach acht bis neun Jahren lediglich knapp 33 Prozent in ausreichendem Beschäftigungsausmaß tätig waren. Bei Frauen aus Afghanistan betrug dieser Anteil rund 38 Prozent, bei Syrerinnen 36 Prozent. Münz verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass ein vergleichbares Muster bereits bei der früheren Fluchtbewegung tschetschenischer Frauen beobachtet werden konnte.

Deutlich rascher vollzieht sich die Eingliederung in den Arbeitsmarkt bei anderen Zuwanderergruppen. Bei EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern waren bereits im ersten Jahr nach der Ankunft rund drei Viertel erwerbstätig, langfristig stieg dieser Wert auf 80 Prozent. Bei regulär zugewanderten Drittstaatsangehörigen waren im ersten Jahr nach der Einreise etwa zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen beschäftigt, wobei sich die Erwerbsquote bei längerfristigem Verbleib auf über 85 Prozent bei Männern und über 70 Prozent bei Frauen erhöhte.

Verbleib in Österreich

Insgesamt verbleiben jedoch deutlich weniger Zugewanderte dauerhaft in Österreich, als gemeinhin angenommen wird. Von den zugewanderten EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern hatte nach drei bis vier Jahren bereits die Hälfte das Land wieder verlassen, nur rund ein Drittel bleibt längerfristig. Bei Drittstaatsangehörigen waren vier bis fünf Jahre nach der Zuwanderung noch zwei Drittel in Österreich aufhältig.

Von jenen Personen, die im Zuge der großen Fluchtbewegung 2015 und 2016 einen Asylantrag gestellt hatten, verblieb etwas mehr als die Hälfte im Land.

Bei den ukrainischen Staatsangehörigen, die 2022 außerhalb des regulären Asylverfahrens als Vertriebene aufgenommen wurden, befanden sich nach zwei Jahren noch über 70 Prozent in Österreich.