ChatGPT-Genie gründet eigenes Labor – und warnt vor KI-Apokalypse

Mira Murati, bekannt als „die Frau hinter ChatGPT“, hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer Schlüsselfigur im Silicon Valley entwickelt. Als technische Direktorin von OpenAI trieb sie maßgeblich die Veröffentlichung des bahnbrechenden KI-Systems ChatGPT voran. Auf dem Zenit ihrer Karriere entschied sie sich jedoch für einen überraschenden Schritt: Sie verließ das Unternehmen, um ein eigenes Projekt zu gründen, das eines der fundamentalsten Probleme künstlicher Intelligenz angehen soll – das „Black Box“-Phänomen (Undurchschaubarkeit von KI-Entscheidungsprozessen) und die damit verbundenen Risiken. Ihr Ziel ist die Entwicklung einer neuen KI-Generation, die für Menschen verständlich und kontrollierbar bleibt.

Die 1988 in der albanischen Stadt Vlora geborene Murati wuchs in einer postkommunistischen Gesellschaft auf. Ihr außergewöhnliches mathematisches Talent ebnete ihr mit nur 16 Jahren den Weg zu einem Stipendium in Kanada. Während ihres Maschinenbaustudiums in den USA verband sie theoretisches Wissen mit praktischer Anwendung und konstruierte ein Hybrid-Rennauto.

Ihre berufliche Laufbahn begann in der Luftfahrtbranche, bevor sie 2013 zu Tesla wechselte, wo sie am Autopilot-System des „Model X“ mitwirkte – eine Erfahrung, die ihr die Tragweite künstlicher Intelligenz verdeutlichte.

Visionäre KI-Philosophie

Murati vertritt die Überzeugung, dass die Allgemeine Künstliche Intelligenz (AGI) – KI mit menschenähnlichen Fähigkeiten in nahezu allen Bereichen – die ultimative und bedeutsamste technologische Entwicklung der Menschheit sein wird. Nach einer kurzen Station bei Leap Motion stieß sie 2018 zu OpenAI, um an der sicheren Entwicklung von AGI zu arbeiten.

Als selbsternannte radikale Optimistin sieht sie in KI das Potenzial, die kollektive menschliche Intelligenz zu erweitern, ist sich jedoch der inhärenten Gefahren bewusst. Sie zog sogar Parallelen zwischen unkontrollierter KI und Atomwaffen, um auf die enormen Risiken hinzuweisen.

Für Murati geht die Herausforderung weit über technische Aspekte hinaus und berührt grundlegende philosophische Fragen: Wie kann sichergestellt werden, dass KI-Modelle mit menschlichen Intentionen harmonieren und der Gesellschaft tatsächlich dienen? Sie plädiert nachdrücklich für eine öffentliche und inklusive Debatte unter Einbeziehung von Aufsichtsbehörden und Regierungen.

Thinking Machines Lab

Diese Philosophie bildet das Fundament ihres 2025 gegründeten Unternehmens „Thinking Machines Lab“. Das Ziel ist ambitioniert: die Kluft zwischen den Fähigkeiten moderner KI-Modelle und unserem Verständnis ihrer Funktionsweise zu überbrücken.

„Thinking Machines Lab“ strebt die Entwicklung transparenterer und verständlicherer KI-Systeme an und setzt auf Kollaborationen mit Wissenschaftlern und Programmierern, wobei Sicherheit und ethische Grundsätze stets im Mittelpunkt stehen. Laut Muratis eigenen Aussagen verfolgt das Unternehmen einen multimodalen Ansatz, der gezielt darauf abzielt, KI nicht nur leistungsfähiger, sondern vor allem nachvollziehbarer zu machen.

Die technische Strategie des Unternehmens fokussiert sich auf die Entwicklung von Systemen, die menschliche Werte und Sicherheit konsequent in den Mittelpunkt stellen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Bekämpfung kritischer Probleme wie Verzerrungen (Bias) und Fehlentscheidungen in KI-Modellen – Aspekte, die in bestehenden Systemen oft vernachlässigt wurden.

Muratis Einfluss zeigt sich nicht zuletzt darin, dass sie Spitzentalente wie John Schulman, Mitbegründer von OpenAI, für ihr Unternehmen gewinnen konnte. Ihre Karriere verlief jedoch nicht ohne Kontroversen. Ihre Äußerung, dass bestimmte kreative Berufe, die durch KI verdrängt werden könnten, möglicherweise nie hätten existieren sollen, löste in der Kunstszene heftige Reaktionen aus.

Auch ihre ausweichende Antwort auf die Frage, ob das Videomodell Sora mit YouTube-Inhalten trainiert wurde, warf Fragen bezüglich mangelnder Transparenz auf.

Über ihren Abgang von OpenAI nach der turbulenten Entlassung und Wiedereinstellung von Sam Altman wurde viel spekuliert. Sie selbst beschrieb diesen Schritt als notwendig, um „Zeit und Raum für die eigene Forschungsfreiheit zu schaffen“.

Ihr Werdegang – von der Entwicklung von ChatGPT bis zur Gründung von „Thinking Machines Lab“ – zeichnet den Weg einer Visionärin nach, die grenzenlose Innovation mit Verantwortungsbewusstsein in Einklang bringen will.