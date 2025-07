Kellner stürzt sich in Todeswellen – Tourist verdankt ihm sein Leben

Ein Kellner wurde zum Helden, als er einen Touristen vor dem Ertrinken rettete. Der Mann geriet am Strand von Karetos auf der griechischen Insel Kreta in Lebensgefahr, als plötzlich hohe Wellen aufkamen und ihn ins offene Meer zu ziehen drohten.

In diesem kritischen Moment erkannte ein aufmerksamer Kellner aus einem nahegelegenen Strandbeisl die Notsituation. Ohne zu zögern griff er zu Flossen und einem Rettungsring und stürzte sich mutig in die aufgewühlte See. Mit bemerkenswerter Entschlossenheit kämpfte er sich durch die Wellen zum panischen Schwimmer vor.

Dramatische Rettung

Dem beherzten Retter gelang es, den bereits erschöpften Touristen zu erreichen und ihn sicher zurück an Land zu bringen. Die Strandbesucher, die die dramatische Rettungsaktion mitverfolgt hatten, empfingen die beiden Männer mit spontanem Applaus und erleichtertem Jubel.