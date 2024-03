CL-Auslosung: Diese Top-Duelle sind möglich!

Die Fußballwelt hält den Atem an: Am kommenden Freitag wird das Schicksal der verbliebenen Champions League-Teams besiegelt. Unter ihnen befindet sich auch der deutsche Gigant FC Bayern München. Doch wer wird ihr Gegner im Viertelfinale sein? KOSMO gibt euch einen exklusiven Ausblick auf die potenziellen Top-Duelle, die uns in den kommenden Wochen begeistern könnten.

Die Achtelfinalrunde der Königsklasse ist Geschichte. Nun richten sich alle Augen auf den kommenden Freitag, wenn die nächste Runde im K.o.-System ausgelost wird. Unter den verbliebenen Teams sind einige Schwergewichte des europäischen Fußballs: Neben dem FC Bayern München haben auch der BVB, Real Madrid, Manchester City und Paris Saint-Germain den Sprung in die nächste Runde geschafft.

Im Viertelfinale der Champions League gibt es keine Ländereinschränkungen mehr. Das bedeutet, dass auch zwei Teams aus derselben Nation gegeneinander antreten können. Ein internes Duell zwischen dem FC Bayern München und dem BVB ist also ebenso möglich wie der legendäre Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona, vorausgesetzt beide spanischen Teams schaffen es in die nächste Runde.

Lesen Sie auch: Edin Terzic und Jan Oblak stehen im ViertelfinaleBeide Matches der UEFA Champions League hatten weitreichende Konsequenzen für die beteiligten Teams und den weiteren Verlauf des Turniers.

Edin Terzic und Jan Oblak stehen im ViertelfinaleBeide Matches der UEFA Champions League hatten weitreichende Konsequenzen für die beteiligten Teams und den weiteren Verlauf des Turniers. Virales Bild: Hasbulla würgt Zlatan IbrahimovicHazbula Magomedov, bekannt für humorvolle Begegnungen mit Sportgrößen, trifft Zlatan Ibrahimovic. Ein Video des Treffens wird zum Hit.

Virales Bild: Hasbulla würgt Zlatan IbrahimovicHazbula Magomedov, bekannt für humorvolle Begegnungen mit Sportgrößen, trifft Zlatan Ibrahimovic. Ein Video des Treffens wird zum Hit. Rapid bekommt Punkteabzug wegen Derby-RandaleDer 25. Februar 2024 bleibt nicht nur wegen des sportlichen Ereignisses in Erinnerung.

Wer trifft auf wen?

Die Viertelfinal-Hinspiele werden am 9. und 10. April ausgetragen, während die Rückspiele für den 30. April und 1. Mai angesetzt sind. Hier sind einige der möglichen Top-Duelle, die uns erwarten könnten:

Die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen der Champions League wird live auf mehreren Plattformen übertragen. Sie können die spannenden Momente auf DAZN, zdf.de, uefa.com und skysport.de verfolgen. Zudem bietet SPOX einen Liveticker an, der kurz vor Beginn der Auslosung um 12 Uhr startet und Sie mit den neuesten Entwicklungen aus Nyon versorgt.

Die Champions League geht in die heiße Phase und wir dürfen uns auf spannende Duelle, spektakuläre Tore und emotionale Momente freuen.