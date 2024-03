Virales Bild: Hasbulla würgt Zlatan Ibrahimovic

Die Internet-Sensation Hasbulla Magomedov, bekannt für seine humorvollen Begegnungen mit Sportgrößen, traf kürzlich den schwedischen Fußballstar Zlatan Ibrahimovic in Saudi-Arabien. Ein humorvolles Video des Treffens wurde schnell zu einem Hit in den sozialen Medien.

Hasbulla Magomedov, eine Internet-Sensation aus Dagestan, hat in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen. Bekannt für seine humorvollen Begegnungen mit den größten Sportstars des Planeten, hat er sich einen Namen in den sozialen Medien gemacht.

Zlatan Ibrahimovic, der gefeierte schwedische Stürmer, ist der neueste Sportstar, der das Vergnügen hatte, Hasbulla zu treffen. Das Treffen fand letztes Wochenende in Saudi-Arabien statt und wurde in einem urkomischen Video festgehalten, das schnell zu einem absoluten Hit in den sozialen Medien wurde.

humorvolle Interaktion

In dem Video ist zu sehen, wie Hasbulla „Ibra“ würgt, während dieser ein Selfie macht und dabei schreit. Die humorvolle Interaktion zwischen den beiden wurde von den Nutzern in den sozialen Medien positiv aufgenommen und hat zahlreiche positive Kommentare hervorgerufen.

Die Begegnung zwischen Hasbulla und Ibrahimovic ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Sport und Humor erfolgreich miteinander verknüpft werden können. Es zeigt auch den Einfluss, den Hasbulla in den sozialen Medien hat und wie seine Interaktionen mit Prominenten die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen.