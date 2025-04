Crash auf B4: Zwölf Verletzte nach Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Horner Straße forderte am Donnerstag zwölf Verletzte. Bei der Kollision zwischen einem LKW und drei PKW wurden vier Personen schwer verletzt.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag zur Mittagszeit auf der Horner Straße (B4) im Abschnitt zwischen Stockerau und Zissersdorf im niederösterreichischen Bezirk Korneuburg. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden bei dem Unglück insgesamt zwölf Personen verletzt, wobei vier von ihnen schwere Verletzungen erlitten.

Laut Notruf NÖ und dem Roten Kreuz waren in die Kollision ein Lastkraftwagen sowie drei Personenkraftwagen involviert. Die Schwere des Vorfalls erforderte ein umfassendes Aufgebot an Rettungskräften, die umgehend zum Unfallort eilten.

⇢ Notfall-Chaos: Wiener Neustadt ruft alle Feuerwehrkräfte



Umfangreiche Rettungsaktion

Zur medizinischen Versorgung der Verletzten wurden mehrere Luftrettungsmittel angefordert. So befanden sich die ÖAMTC-Hubschrauber „Christophorus 2″, „Christophorus 3″ und „Christophorus 9″ an der Unglücksstelle im Einsatz. Zusätzlich rückten diverse Notarzt- und Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes an, um die Versorgung der Verunglückten sicherzustellen.

⇢ Lebensretter in Lebensgefahr: Rettungswagen stürzt über Steilhang



Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde der Verkehr umgeleitet.

Die Straßensperre wird voraussichtlich mindestens bis 15.00 Uhr aufrechterhalten werden müssen.