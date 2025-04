Sturm-Alarm in Österreich: Diese Regionen trifft es hart

Die orangene Warnstufe der Unwetterzentrale Österreich betrifft sieben Bundesländer. Starke Windböen drohen in Tirol, Salzburg, Wien, Burgenland, Steiermark, Ober- und Niederösterreich.

In sieben österreichischen Bundesländern hat die Unwetterzentrale aktuell die orangene Warnstufe wegen starker Windböen ausgerufen. Betroffen sind Tirol, Salzburg, Wien, Burgenland, Steiermark, Oberösterreich und Niederösterreich. Kärnten erhielt bislang lediglich eine gelbe Vorwarnung. Die orangene Warnstufe signalisiert kräftige Windverhältnisse, die in exponierten Höhenlagen und freien Gebieten stürmische Ausmaße annehmen können. Besondere Vorsicht gilt für den Straßenverkehr sowie in der Nähe von Waldgebieten.

Ein Tiefdruckgebiet verlagert sich am Gründonnerstag vom westlichen Mittelmeerraum nordöstlich in Richtung Italien. Dies führt besonders in den westlichen und südlichen Landesteilen Österreichs zu Niederschlägen. Während die östlichen Regionen von Oberösterreich bis ins Burgenland zeitweise Sonnenschein genießen können, bleibt die Atmosphäre durch Saharastaub leicht eingetrübt.

In Vorarlberg, Tirol, Kärnten und Teilen der Steiermark dominieren Wolkenfelder, und im Tagesverlauf setzt Regen ein. Ab dem späteren Nachmittag besteht entlang der westlichen Nordalpen sowie im Südosten vereinzelt Gewittergefahr. Der vorwiegend aus Südost wehende Wind kann regional beträchtliche Stärke entwickeln. In den westlichen Gebieten schwächt sich der Föhn merklich ab. Die Temperaturwerte schwanken je nach Region zwischen 12 und 25 Grad Celsius.

Wechselhafte Feiertage

Der Karfreitag präsentiert sich vielerorts mit unbeständiger Witterung. Von Vorarlberg über Oberösterreich bis nach Oberkärnten ist mit anhaltenden Regenfällen zu rechnen. In Höhenlagen ab etwa 1200 bis 1500 Metern kann der Niederschlag vorübergehend in Schneefall übergehen.

Die östliche Landeshälfte zeigt sich ebenfalls wechselhaft, bietet jedoch auch Phasen mit Sonnenschein – insbesondere zwischen den teilweise intensiven Regenschauern oder Gewittern. Der Südostwind behält im Osten seine Lebhaftigkeit bei, während er im Westen deutlich nachlässt und kaum mehr wahrnehmbar ist.

Regionale Unterschiede

Die Temperaturen erreichen am Freitag im Verlauf von West nach Ost etwa 8 bis 21 Grad Celsius. Windgeschützte Bereiche können trotz Niederschlägen kurzzeitig mildere Werte verzeichnen.

Das Wetter zeigt sich besonders während der Feiertage unbeständig.

Die verschiedenen Regionen werden von Sonnenschein, Regenfällen oder sogar Schnee heimgesucht.