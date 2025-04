Grüne Oasen: Stadt Wien vermietet jetzt Gartenflächen

Wiener StadtGartl mieten und ein grünes Paradies genießen: Die Stadt Wien vergibt Gartenparzellen in Floridsdorf und Donaustadt per Losverfahren. Die Bewerbungsfrist läuft bis 20. April.

Die Stadt Wien eröffnet neuen Wienerinnen und Wienern die Möglichkeit, Gartenflächen in den Außenbezirken Wien-Floridsdorf und Wien-Donaustadt temporär anzumieten. Die Parzellen mit einer Größe von bis zu 110 Quadratmetern stehen für einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren zur Verfügung. Interessenten können sich ab sofort und noch bis zum 20. April für die befristete Nutzung registrieren.

Voraussetzung für die Bewerbung ist ein Hauptwohnsitz in Wien. Die Vergabe der begehrten Grünflächen erfolgt per Losverfahren unter allen eingegangenen Bewerbungen. „Damit ist garantiert, dass möglichst viele in den Genuss des persönlichen Wohlfühlortes kommen“, erklärte die Wiener Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ).

Das Wiener StadtGartl

Unter dem Namen „Wiener StadtGartl“ geht das Vorhaben als Pilotprojekt auf zwei bisher ungenutzten städtischen Grünarealen in Floridsdorf und der Donaustadt an den Start. Das Konzept sieht eine Unterteilung in einzelne Gartenparzellen vor, deren Fläche zwischen 70 und 110 Quadratmetern variiert. Zur Abgrenzung dienen natürliche Hecken, während jede Einheit zusätzlich mit einer Pergola ausgestattet ist.

Die Mieter genießen weitgehende Freiheit bei der Gestaltung ihrer Parzelle, wobei auf zusätzliche bauliche Strukturen verzichtet werden kann. Die städtischen Einrichtungen umfassen gemeinschaftlich nutzbare Sanitäranlagen, Kochmöglichkeiten sowie Wasser- und Stromanschlüsse, die bereits im jährlichen Mietpreis enthalten sind.

Standorte und Kosten

Für das StadtGartl in Floridsdorf an der Julius-Ficker-Straße, das speziell für Familien konzipiert wurde, beträgt die jährliche Miete 430 Euro. Die Anlage umfasst 31 Gartenparzellen auf einer Gesamtfläche von etwa 6.900 Quadratmetern und wird von einem natürlichen Waldgürtel umschlossen, der nicht nur für natürliche Kühlung sorgt, sondern auch Spielmöglichkeiten bietet.

Ergänzend steht den Kindern ein Spielplatz zur Verfügung. In der Donaustadt am Biberhaufenweg in der Lobau richtet sich das Angebot an alle Bevölkerungsgruppen.

Hier belaufen sich die jährlichen Kosten für eine der 18 verfügbaren Parzellen auf 460 Euro.