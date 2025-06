Dachgeschoss in Vollbrand: 86-Jähriger stirbt in Flammen (VIDEO)

Flammen schlagen aus dem Dachgeschoss, Einsatzkräfte eilen herbei – doch für den 86-jährigen Bewohner kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem verheerenden Brand in einer Dachgeschosswohnung in Wien-Landstraße kam am Pfingstmontag ein 86-jähriger Mann ums Leben. Das Feuer löste einen umfangreichen Einsatz der Wiener Einsatzkräfte aus. Die Berufsfeuerwehr, Berufsrettung und Polizei rückten mit zahlreichen Fahrzeugen an, um den Großbrand zu bekämpfen.

Die Einsatzkräfte mussten den gesamten Bereich weiträumig absperren, wie die Polizei mitteilte. Während der Löscharbeiten machten die Feuerwehrleute eine tragische Entdeckung: In der brennenden Wohnung fanden sie eine leblose Person. Bei dem Todesopfer handelt es sich um den betagten Bewohner der Brandwohnung.

Großeinsatz am Feiertag

Der Vorfall sorgte am Feiertag für erhebliche Aufregung in der Landstraße. Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt es noch immer zu Einschränkungen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.