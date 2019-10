Dačić: „Der Begriff Westbalkan ist ausgedacht. Das war mal Jugoslawien“

Der serbische Außenminister Ivica Dačić sprach sich am Mittwoch für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Serbien aus.



„Ich bin oft auf Meetings überall in der Welt, wo wir einander attackieren, anstatt uns gegenseitig zu unterstützen und einheitlich gemeinsame Interessen zu vertreten“, so Dačić bei einer Pressekonferenz in Belgrad. Der Minister betonte weiters, dass die Zukunft in der Vernetzung der Länder liege, „egal wie dies genannt werde“.

„Jetzt haben sie sich den Namen Westbalkan ausgedacht. Bis dato gab es diesen Begriff nicht. Das war früher Jugoslawien“, erklärte Dačić weiter. Er hatte auch eine Botschaft an die Jugend der Region parat. Seiner Meinung nach sollen sie stets in die Zukunft schauen und dies falle ihnen auch leichter, da sie nicht durch Geschehnisse aus der Vergangenheit belastet werden.