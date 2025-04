„Dann war es vorbei“: Millionen-Influencer schrottet grünen Lambo-Traum

Der Streaming-Prominente Duke Dennis (31) aus den USA hat seinen erst kürzlich erworbenen Lamborghini bei einem Unfall komplett zerstört.

Der 31-jährige Internet-Star hatte sich mit dem Lamborghini Urus im Wert von 400.000 Dollar einen lang gehegten Wunsch erfüllt, doch die Freude währte nur wenige Wochen. Bei Regenwetter geriet der YouTuber im US-Bundesstaat Tennessee ins Schleudern und kollidierte mit einer Leitplanke, was zum Totalschaden des Luxus-Geländewagens führte. Dennis selbst blieb bei dem Unfall unverletzt und reagierte bemerkenswert gelassen auf den Verlust. In seinem YouTube-Video erklärt er: „Ich hab das Wasser unter den Reifen gespürt – und dann war es vorbei. Ich hatte Glück. Das hätte hundertmal schlimmer ausgehen können.“

Trotz des Verlusts seines 400.000 Dollar teuren Fahrzeugs zeigt sich Duke Dennis unbeeindruckt. Der Streamer plant bereits, sich erneut einen Urus zuzulegen. „Ich hab‘ zu hart gearbeitet, um mir das nicht wiederzuholen“, erklärt er. Der grüne Sportwagen war allerdings nicht das einzige Fahrzeug in seinem Besitz. Dennis gehört zur Content-Creator-Gruppe AMP, deren beeindruckende Fahrzeugsammlung an Szenen aus der Filmreihe „Fast & Furious“ erinnert.

AMP-Millionenflotte

In einem aktuellen YouTube-Video gewähren die AMP-Mitglieder Einblick in ihre Garage und präsentieren ihre Fahrzeugflotte mit einem Gesamtwert von über drei Millionen Dollar: tiefergelegte, getunte und auffällig folierte Boliden – ein Schaufenster ungebremster Männlichkeit. Die Sammlung umfasst verschiedenste Marken und Farben, vereint unter einem Dach. Die AMP-Gruppe verkörpert gewissermaßen die amerikanische Internet-Variante der „Avengers“ – allerdings ohne weibliche Mitglieder und in Kapuzenpullovern statt Superheldenkostümen. Ihre Rüstung besteht vielmehr aus Metall. Die Abkürzung AMP steht übrigens für „Any Means Possible“ – zu Deutsch etwa: „Mit allen Mitteln“.

Zu den prominentesten Mitgliedern zählen unter anderem Kai Cenat mit 14 Millionen Followern und Duke Dennis mit 5 Millionen Anhängern. Gemeinsam produzieren sie diverse actiongeladene Herausforderungen und Comedy-Einlagen, die Millionen von Zuschauern erreichen. Ihre Videos verbreiten sich rasant im Netz, ihre Fangemeinde gilt als äußerst treu.

Luxus-Fuhrpark

Im neuesten Video zeigen die Influencer ihre beeindruckende Fahrzeugsammlung: einen Ferrari SF90 (Preis über 500.000 Dollar), mehrere Dodge Hellcats, modifizierte Jeeps mit Sternenhimmel-Innenausstattung und einen angeblich 800 PS starken Camaro. Keine Mietwagen oder Leasing-Fahrzeuge – hier geht es um echten Besitz. Die Präsentation verdeutlicht, welches Gruppenmitglied welches Fahrzeug sein Eigen nennt.

Auch deutsche Automobilmarken finden bei den PS-begeisterten Amerikanern offenbar Anklang: Mehrere BMWs sowie ein leistungsstarkes Modell der Mercedes-Tochter AMG gehören ebenfalls zum Fuhrpark. Der typischste deutsche Wert spiegelt sich jedoch im Motto der gesamten Inszenierung wider: gepflegter Rasen!

Bei Duke bleibt offen, ob sein Lamborghini mehr PS hatte als seine Kette Karat besitzt. Einmal Vollgas gegeben – und schon folgte die komplette Zerstörung.

Das gezielte Präsentieren von Luxusautos in Social-Media-Inhalten wie bei Duke Dennis ist dabei kein Zufall: Analysen des Branchenportals InfluencerDB zeigen, dass solche Inszenierungen die Engagement-Rate und das Follower-Wachstum kurzfristig um bis zu 30 Prozent steigern können. Teure Fahrzeuge verkörpern Status und Erfolg – Währungen, die im Influencer-Geschäft besonders wertvoll sind. Gleichzeitig verzeichnet das Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) einen besorgniserregenden Trend: Unfälle mit Sport- und Luxuswagen haben bei jüngeren Fahrern in den letzten fünf Jahren um 18 Prozent zugenommen. Soziale Medien gelten unter Verkehrssicherheitsexperten zunehmend als Katalysator für riskante Fahrmanöver und gefährliche Inszenierungen auf öffentlichen Straßen.