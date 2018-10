Darko Lazić schwebt nach Autounfall in Lebensgefahr!

Aktuellen Medienberichten zufolge soll der Sänger Darko Lazić in den frühen Morgenstunden in seinem Geburtsort Brestač einen schweren Autounfall gehabt haben. Der 27-Jährige schwebt nach wie vor in Lebensgefahr.

Lazić soll in Brestač, einem Dorf in der Nähe der serbischen Stadt Pećinci mit seinem BMW von der Straße abgekommen sein. Das Fahrzeug soll sich überschlagen und auf dem Dach gelandet sein.

Der 27-Jährige wurde unverzüglich ins „Zemun Hospital“ überliefert, wo man nach wie vor um sein Überleben kämpft. Man habe versucht ihn zu operieren, jedoch wurde dieses Vorhaben unterbrochen, da nicht festgestellt werden konnte, ob der Sänger innere Blutung hat.

Der Sänger soll schwere Verletzungen am Kopf, einen Bruch des Oberschenkelknochens, fünf bis neun gebrochene Rippen und einen Beckenbruch erlitten haben. Dies ist aber nach wie vor nicht offiziell bestätigt.

Der BMW wurde als Totalschaden eingestuft. Lazić soll nicht angeschnallt gewesen und von Feuerwehrmännern aus dem Wrack gezogen worden sein. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Unter anderem soll geklärt werden, ob der Lenker unter Alkoholeinfluss stand.