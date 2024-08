Darko Lazic singt auf lesbischer Hochzeit und kassiert fettes Trinkgeld

In einer musikalischen Atmosphäre fand ein besonderes Ereignis statt: Der bekannte Sänger Darko Lazic hatte die Ehre, bei einer lesbischen Hochzeit aufzutreten. Er präsentierte sein Talent auf der Feier eines glücklichen Paares, das sich in einer gleichgeschlechtlichen Zeremonie, abseits traditioneller Normen, das Ja-Wort gab.

Der Anlass war die Vereinigung zweier Frauen, von denen eine ein romantisches, weißes Brautkleid mit Spitzen trug, während die andere sich für ein elegantes Outfit aus Weste und Hose entschied. Die Veranstaltung, die durch die herzliche Atmosphäre und die Freude der Anwesenden geprägt war, wurde in den sozialen Medien gefeiert und zeigte, dass Musik keine Grenzen kennen.

Festliches Beisammensein

Neben seiner beruflichen Rolle als Entertainer teilte Darko Lazic Einblicke in sein persönliches Leben und seine Entwicklungen. Aktuell verbringt er die Sommermonate mit seiner schwangeren Ehefrau Katarina in Montenegro, wo Arbeit und Entspannung Hand in Hand gehen. Darko reflektierte über seine Vergangenheit und die Lektionen, die das Leben ihm gelehrt hat – insbesondere die Bedeutung, aus Fehlern zu lernen und ein bewussteres Leben zu führen.

Der Sänger betonte, dass er zu einem Umdenken gelangt sei und erkannt habe, wie wichtig es sei, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Diese Selbsterkenntnis kommt auch in seinem aktuellen Lebenswandel zum Ausdruck, den er als eine Art Neubeginn beschreibt.