Neues Pflegekompetenzzentrum des Samariterbundes in Wiener Neustadt eröffnet

In Wiener Neustadt wurde das hochmoderne Pflegekompetenzzentrum „Haus Otto Pendl“ des Samariterbundes eröffnet. Die Einrichtung bietet Pflege auf höchstem Niveau und stellt die individuellen Bedürfnisse der Bewohner:innen in den Mittelpunkt.

Das Pflegekompetenzzentrum bietet Platz für 72 Bewohner:innen in mehreren Wohngruppen. Hochqualifiziertes Personal ist rund um die Uhr im Einsatz, um eine professionelle und einfühlsame Betreuung sicherzustellen. Die Wohngruppen ermöglichen ein gemeinschaftliches Leben in familiärer Atmosphäre, während die Möglichkeit zum persönlichen Rückzug in die eigenen vier Wände jederzeit gegeben ist. Jede Wohngruppe besteht aus maximal 18 Personen, die von interdisziplinären Teams betreut werden.

Orte der Begegnung und der Ruhe

Die neue Einrichtung ist mehr als nur ein Pflegeheim. Sie bietet zahlreiche Begegnungsorte. Das Herzstück ist das hauseigene Café, welches nicht nur als ein Treffpunkt für die Bewohner:innen fungiert, sondern auch für externe Gäste offen steht. Es bietet eine gemütliche Atmosphäre, in der Besucher:innen und Bewohner:innen bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen miteinander ins Gespräch kommen können.

Der naturnahe Demenzgarten ist ein besonderer Rückzugsort für die Bewohner:innen. Er wurde speziell gestaltet, um Orientierung und Sicherheit zu bieten und gleichzeitig Sinnesreize anzusprechen. Die verschiedenen Pflanzen, Wege und Sitzmöglichkeiten fördern die Beweglichkeit und bieten Möglichkeiten zur Entspannung und Erholung.

Das Pflegekompetenzzentrum setzt neue Maßstäbe in der Pflege und Betreuung von älteren Menschen, indem es nicht nur auf medizinische und pflegerische Qualität, sondern auch auf Lebensfreude und Gemeinschaft setzt.

Andreas Balog, Geschäftsführung Samariterbund, bringt es auf den Punkt: „Das Pflegekompetenzzentrum Wiener Neustadt setzt neue Maßstäbe in der Pflege und Betreuung älterer Menschen. Durch die Verbindung von individueller, maßgeschneiderter Pflege, modernster Ausstattung und einem ausgeprägten Gemeinschaftsgefühl schaffen wir einen Ort, an dem sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner geborgen und wertgeschätzt fühlen.“

Gestalte mit dem Samariterbund die Zukunft der Pflege

Der Samariterbund sucht derzeit noch nach diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger:innen, welche die Zukunft der Pflege mitgestalten möchten. Pflegekräfte mit hoher Fachkompetenz, Einfühlungsvermögen und dem Wunsch nach einer sinnstiftenden Tätigkeit sind hier genau richtig.

Mehr erfahren: https://www.samariterbund.net/mitarbeit/detail/pflegekompetenzzentrum-wiener-neustadt-sucht-diplomierte-gesundheits-und-krankenpflegepersonen-15649/

