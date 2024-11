Darum lehnt Hochzeitsqueen Cana ihren Auftritt im Panzer ab!

Die serbische Sängerin Cana hat sich durch ihre außergewöhnlichen und oft überraschenden Auftritte einen Namen gemacht. Doch den Panzer musste sie ablehnen…

Sie ist bekannt für Performances von ungewöhnlichen Orten wie Lastwagen, Dächern und sogar von einem Panzer – wobei sie Letzteres schmunzelnd ablehnte. Auf einer Feier erklärte sie vor Journalisten: „Ich bin zu korpulent, um durch diese Öffnung zu passen. Vielleicht schaffen es nur meine Beine hinein.“

In der Musikszene wird Cana oft als die „Königin des Feierns“ beschrieben. Ihr Ruf, eine unvergessliche Stimmung zu schaffen, begleitet sie das ganze Jahr über – und gemeinsam mit ihrem Sohn, der ihr Management übernimmt, bildet sie ein effektives Duo.

Lesen Sie auch: Miljana Kulic ist mit Sängerin aus Wien in einer BeziehungEr betonte, dass Miljana in einer schwierigen Situation stecke und die möglichen Konsequenzen ihres Handelns unterschätze.

Miljana Kulic ist mit Sängerin aus Wien in einer BeziehungEr betonte, dass Miljana in einer schwierigen Situation stecke und die möglichen Konsequenzen ihres Handelns unterschätze. MAGISCHE RITUALE: Influencerin von Dusan Tadic besessen (FOTOS)Canan Çetin, eine Instagram-Influencerin, sorgt aufgrund einer Ehekrise und eines laufenden Scheidungsverfahrens für Schlagzeilen.

MAGISCHE RITUALE: Influencerin von Dusan Tadic besessen (FOTOS)Canan Çetin, eine Instagram-Influencerin, sorgt aufgrund einer Ehekrise und eines laufenden Scheidungsverfahrens für Schlagzeilen. Schokoladenkonzern Lindt muss wegen Schwermetallen und Blei vor GerichtLindt & Sprüngli sieht sich in den USA mit rechtlichen Herausforderungen wegen übermäßiger Schwermetalle in ihrer Schokolade konfrontiert.

Ein unvergessliches Ereignis

Doch nicht alle Auftritte verliefen fröhlich. Besonders ein Ereignis im Jahr 2000 bleibt Cana tief in Erinnerung: Auf einem überfüllten Floß mit etwa 600 Gästen – obwohl es nur für 400 Personen ausgelegt war – versagte die Konstruktion unter der Last, was zu einer Tragödie führte.

„Seitdem habe ich nie wieder einen Fuß auf ein Floß gesetzt“, erinnerte sich Cana. Damals verloren drei Menschen ihr Leben, 48 erlitten schwere Verletzungen, und viele weitere trugen leichte Blessuren davon. „Es war wie eine Szene aus dem Titanic-Film“, beschrieb sie das Chaos. Die Schreie der Menschen, darunter einige schwimmkundige Gäste, hallten durch die Nacht. Einer von ihnen, der anderen zu Hilfe eilte, verlor dabei selbst sein Leben.