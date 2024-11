400-Euro-Bonus: Post bietet Kika/Leiner-Mitarbeitern eine Arbeitsstelle an

Nach der erneuten Insolvenz von Kika/Leiner stehen fast 1.400 Mitarbeiter vor dem Aus. Die Österreichische Post plant nun, etwa die Hälfte von ihnen aufzufangen.

Die Österreichische Post AG reagiert auf die neuerliche Insolvenz des Möbelhändlers Kika/Leiner und bietet allen betroffenen Mitarbeitern österreichweit neue Arbeitsplätze an. Betroffene können sich direkt auf karriere.post.at informieren und sofort bewerben. Derzeit suchen die Post und ihre Tochterunternehmen in Österreich knapp 700 zusätzliche Mitarbeiter, etwa im Verkauf, in den Logistikzentren, in der Zustellung, als LKW-Fahrer*innen oder in der IT. Anstellungen sind in Vollzeit, Teilzeit oder auch geringfügig möglich.

„Das aktuelle schwierige wirtschaftliche Umfeld fordert Unternehmen wie Arbeitnehmer*innen gleichermaßen. Als Post haben wir gerade in den letzten Jahren bewiesen, dass wir eine attraktive und vor allem krisenfeste Arbeitgeberin sind. Deshalb bieten wir allen Betroffenen an, sich direkt bei uns zu bewerben. Ich bin zuversichtlich, dass die Österreichische Post mit ihrem Portfolio vielen einen passenden Arbeitsplatz anbieten kann.“, so Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG.

Lesen Sie auch: Kika/Leiner: Wie lange kann man Gutscheine noch einlösen?Dabei ist zu beachten, dass Rückzahlungen im Rahmen des Insolvenzverfahrens oft nur geringe Prozentsätze erreichen.

Kika/Leiner: Wie lange kann man Gutscheine noch einlösen?Dabei ist zu beachten, dass Rückzahlungen im Rahmen des Insolvenzverfahrens oft nur geringe Prozentsätze erreichen. kika/Leiner ist pleite: Darauf müssen Mitarbeiter gefasst sein!„Unterschreiben Sie nichts, setzen Sie keine eigenmächtigen Schritte, kündigen Sie nicht. Sie könnten um Ansprüche umfallen.“

kika/Leiner ist pleite: Darauf müssen Mitarbeiter gefasst sein!„Unterschreiben Sie nichts, setzen Sie keine eigenmächtigen Schritte, kündigen Sie nicht. Sie könnten um Ansprüche umfallen.“ Schock für Möbel-Liebhaber: Kika/Leiner ist offiziell pleite!Ein Masseverwalter wird künftig das Geschäft führen, um geordnete Abläufe sicherzustellen.

Die Österreichische Post bietet ihren Mitarbeiter neben einem fairen Gehalt zahlreiche Benefits, darunter:

Essens-Gutscheine im Wert von 400 Euro pro Jahr für Gastronomie und Supermärkte

Finanzielle Beteiligung am Unternehmenserfolg

Kostenloses Mitarbeiter-Konto bei der bank99

Post-Ferienhäuser in ganz Österreich mit vergünstigten Urlaubskonditionen

Shopping Card mit Ermäßigungen in Postfilialen

Vergünstigte Nutzung von E-Transportern für private Fahrten

Zahlreiche Aus- und Weiterbildungsangebote

Betriebliche Gesundheitsförderung