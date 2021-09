Hochzeits-Queen Ćana: Mit dieser Überraschung schockte sie die Braut (VIDEO)

Sängerin Stanojka Mitrović, die man unter dem Spitznamen Ćana kennt, ist dafür bekannt, mit allen möglichen spektakulären Fahrzeugen zu Hochzeiten und Partys zu kommen.

Bei einer Hochzeit in Ribnik bei Ključ in Bosnien und Herzegowina, sang Ćana als Spezial-Gast, und sie kam wieder einmal auf spektakuläre Art und Weise an! Es sollte eine besondere Überraschung für die Braut sein und die Sängerin kam mit einem blauen, dekorierten Käfer-Oldtimer an.

Ćana trällerte ihren Hit schon im Auto, während sie fulminant in das Hochzeitszelt einzogen, zum riesigen Staunen der Gäste und der perplexen Braut. Die Hochzeit, bei der auch Andreana Ćekić, Uroš Živković, Dinča und Aleksandra Mladenović sangen, dauerte zwei Tage.

Bekanntes LKW-Video

Ćana hat nicht zum ersten Mal auf ungewöhnliche Weise eine Hochzeit gecrasht. Ein Video, welches vor allem am Balkan viral ging, zeigt sie, wie sie mit einem Lastwagen zu einer Hochzeit erscheint. “Als ich das erste Mal in den Truck stieg und zur Feier ging, geschah es völlig unerwartet. Sie haben eine große LKW-Firma, und die Mutter des Bräutigams hat den Wunsch geäußert, falls es für mich kein Problem ist, mit einem Truck zur Hochzeit zu kommen. Ich hatte auch Angebote für Helikopter, Limousinen und sogar Landmaschinen”, erinnerte sich die beliebte Sängerin.