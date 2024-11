Das ändert sich jetzt beim Mehrphasenführerschein

In Österreich absolvieren Fahranfänger nach der Führerscheinprüfung Perfektionsfahrten und ein Fahrsicherheitstraining im ersten Jahr ihres Führerscheinbesitzes. Nun sollen diese Trainings erweitert werden. Diese Neuerungen stellte Joachim Steininger, Obmann des Fachverbands der Fahrschulen, auf der Fahrschultagung 2024 vor.

„Fahranfängerinnen und -anfänger absolvieren nach ihrer erfolgreichen Führerscheinprüfung hierzulande Perfektionsfahrten und ein Fahrsicherheitstraining innerhalb ihres ersten Jahres des Führerscheinbesitzes. Künfig wollen wir bei den Fahrsicherheitstrainings die Bremsübungen aufs Notbremsen in Kurven oder glatten Fahrbahnen ausdehnen und auch die Verwendung von Assistenzsystemen bei den praktischen Übungen berücksichtigen“, berichtet Joachim Steininger, Obmann des Fachverbandes der Fahrschulen und des Allgemeinen Verkehrs in der Wirtschaftskammer Österreich auf der Fahrschultagung 2024.

Zudem sollen Instruktoren und Betreiber von Fahrsicherheitszentren ihre Berechtigungen künftig aktiv verlängern müssen. „Österreich weist bei der zahl der verunfallten Jugendlichen einen der niedrigsten Werte in Europa auf. Das soll weiterhin so bleiben“, so Steininger. Dazu leiste das Feedbackmodell seit 20 Jahren einen wichtigen Beitrag.

Bei der Fahrschultagung informierten sich die Unternehmer weiters über den richtigen Umgang mit Fahrschüler:innen der Generation Z (Gen Z) sowie über aktuelle Trends beim Kundenverhalten oder bei Schummelversuchen. Aber auch Voträge über die Wirkung von assistierten Fahrfunktionen und künstlicher Intelligenz standen am Programm. „In Zukunft werden Fahrschulen auch bei der Schulung der Elektromobilität, der Beratung zur mulitmodalen Mobilität oder beim Training aktiver Mobilität wie dem Fahren mit E-Scootern und E-Bikes Kompetenz aufbauen müssen, was über die bisherige Klassische Führerscheinausbildung für angehende Autofahrer:innen oder Berufskraftfahrer:innen deutlich hinausgeht“, so Steininger.

Neuerungen im Straßenverkehr

Über Neuerung im Straßenverkehrs- und Kraftfahrrecht sowie Fahrschulbelange informierten Vertreter:innen des Klimaschutzministeriums, der Autofahrerclubs, der ORF-Verkehrsredaktion, der Landesregierungen, des KfV und Verkehrssicherheit- und Betriebswirtschaftsexperten. „Im Zuge der neuen Fahrlehrausbildung müssen sich Fahrlehrer seit heuer erstmals verpflichtend weiterbilden. Mehr als 500 Teilnehmer:innen nutzten dafür die heurige Fahrschultagung, die tradionell in Schladming stattfindet und welcher der Österreichische Fahrlehrertag, der Weiterbildungstag für das Schulungspersonal in den Fahrschulen, voranging“, schloss Stefan Ebner, Geschäftsführer des Fachverbands.