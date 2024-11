Mann randaliert und will Türe öffnen – während dem Flug (VIDEO)

Ein beunruhigender Vorfall ereignete sich kürzlich auf einem Flug von Korean Air von Bangkok nach Incheon. Ein Passagier sorgte am 7. November für Aufregung, als er in der Luft versuchte, die Flugzeugtür zu öffnen.

Der Hergang

Der Passagier setzte sich während des Flugs ohne Erlaubnis auf einen Sitzplatz, der nur für die Crew vorgesehen war und sich in der Nähe des Notausgangs befand. Als die Crew dies bemerkte, forderten sie ihn auf, zu seinem Platz zurückzukehren. Doch er weigerte sich und ging stattdessen zur Notausgangstür, wobei er schrie und die Crew bedrohte. In einem beunruhigenden Moment griff er nach dem Türriegel, offenbar in der Absicht, die Tür zu öffnen.

Glücklicherweise gelang es mehreren Flugbegleitern, den Mann daran zu hindern und ihn in einen separierten Bereich zu befördern, um sich zu beruhigen.

Sicherheit an erster Stelle

Das Flugzeug mit 238 Passagieren an Board landete trotz der brenzligen Situation pünktlich und sicher in Südkorea. Unmittelbar nach der Landung wurde der Passagier an die Polizeibehörde des internationalen Flughafens Incheon übergeben, die nun den Vorfall untersucht.

In einer Stellungnahme betonte Korean Air: „Der Vorfall wurde gemäß unseren etablierten Sicherheitsprotokollen gehandhabt, wobei die Sicherheit der Passagiere und die Betriebsintegrität oberste Priorität hatten.“ Durch die professionelle Reaktion der Besatzung wurde ein mögliches Unglück abgewendet.