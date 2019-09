Das größte Herbstkonzert: Ceca, Andreana Čekić und Tea Tairović

Seit einigen Jahren in Folge gibt Svetlana Ceca Ražnatović – einer der größten Stars der Balkan-Region – ein Konzert in der österreichischen Hauptstadt. Dieses Jahr, genauer gesagt am 16. November im Pyramide Trend Eventhotel in Vösendorf bei Wien, haben ihre zahlreichen Fans wieder einen Grund sich zu freuen – denn sie erwartet zweifelsfrei das Konzert des Jahres, das Musik auf höchstem Niveau und ein unvergessliches Spektakel garantiert!

Neben Ceca werden auch zwei weiteren bekannten Sängerinnen auftreten – Andreana Čekić, deren Songs millionenfach auf YouTube geklickt werden und Tea Tairović, junge Sängerin, die die Balkan-Estrada im Sturm erobert.

Dass dies eine der größten und meistbesuchten musikalischen Veranstaltungen für unsere Diaspora in Österreich ist, zeigt sich dadurch, dass sie in einer der größten Locations stattfindet, in der etwa 4.000 Menschen Platz finden. Jeden November verpasst kein Ceca-Fan die einzigartige Gelegenheit, das Spektakel des Jahres zu genießen und den Superstar hautnah zu erleben.

Nach 25 Jahren in Cecas Karriere ist zu erwarten, dass dieses Konzert eine Art Retrospektive ihrer größten Hits darstellt, die seit Jahren nicht an Popularität verloren haben und von mehreren Generationen gehört werden.

Dieses Musikspektakel, das jedes Jahr immer beliebter wird, darf sich niemand entgehen lassen! Die Organisatoren und zahlreiche Sponsoren haben dafür gesorgt, dass alle Fans auf dem höchsten Niveau feiern können! Alle Informationen zum Konzert erhaltet ihr unter: +43 664 9911 3740.