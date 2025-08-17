„Das hätte Papa gewollt“: Sohn wählt makabres Andenken an verstorbenen Vater (VIDEO)

Nach dem Tod ihres Mannes bewahrt sie ein besonderes Andenken: Die TikTok-Mutter ließ sein Steelers-Tattoo konservieren – und teilt die Geschichte mit Millionen.

Angelica Radevski gewährt ihren mehr als 110.000 TikTok-Followern regelmäßig persönliche Einblicke in ihr Leben. Die alleinerziehende Mutter inszeniert dabei häufig humorvolle Darstellungen typischer Mutterklischees. Seit einigen Monaten teilt Radevski mit ihrer Community jedoch auch einen tiefen Verlust – ihr Ehemann Tase, genannt „TJ“, verstarb im März mit nur 55 Jahren.

Ein veröffentlichter Nachruf beschreibt TJ als leidenschaftlichen Anhänger der Pittsburgh Steelers: „Seine tiefe Verbundenheit mit den Schwarz-Goldenen prägte auch sein Engagement als Trainer der Football- und Wrestling-Teams seines Sohnes Preston. Er verkörperte weit mehr als nur die Trainerrolle – er war Mentor, Motivationskraft und der enthusiastischste Unterstützer am Spielfeldrand. TJ lebte die Überzeugung, dass jedes Kind einen Fürsprecher verdient – auf der Matte, dem Spielfeld oder im Leben generell. Er schenkte ihnen Selbstvertrauen, Herzblut und reichlich Humor.“

Seine Begeisterung für den American-Football-Verein war so ausgeprägt, dass er sich ein markantes Tattoo stechen ließ – einen Totenkopf mit Football-Helm. Genau dieses Körperkunstwerk hat seine Witwe Angelica nun konservieren lassen und eingerahmt. In einem ihrer meistgesehenen Videos, das über 13 Millionen Aufrufe verzeichnet, präsentiert sie diese ungewöhnliche Erinnerung an ihren verstorbenen Mann.

Besondere Erinnerung

„Was ihr hier seht, ist sein authentisches Tattoo – seine tatsächliche Haut. Unser Sohn hat aus 70 möglichen Tattoos genau dieses ausgewählt mit den Worten: ‚Das hätte Papa gewollt‘. Es handelt sich nicht um eine Reproduktion“, erklärt Angelica in einem TikTok-Beitrag, in dem sie gemeinsam mit Sohn Preston das eingerahmte Hautstück präsentiert. „Man erkennt seine echten Haare, die Hautfalten und die Tinte, die ich jeden Abend zum Abschied geküsst habe.“ Die Konservierung erfolgte durch ein spezialisiertes Unternehmen in den USA, das sich auf die Erhaltung von Tattoos Verstorbener fokussiert hat.

Tatsächlich bieten mehrere Unternehmen in den Vereinigten Staaten diese ungewöhnliche Dienstleistung an, die eine Alternative zu herkömmlichen Bestattungsmethoden darstellt. Die Konservierung erfolgt durch spezielle Trocknungsverfahren und chemische Behandlung, ähnlich historischen Mumifizierungstechniken.

Die Reaktionen der Community fielen unterschiedlich aus. Während manche Nutzer die Konservierung als „ungewöhnlich“ oder sogar „gruselig“ empfanden, zeigten sich andere beeindruckt von dieser besonderen Form des Gedenkens:

„‚Mein Vater ist gestorben, als ich noch jünger war. Er hatte dieses coole Steelers-Tattoo. Schau mal, ich zeige es dir.‘ Das ist ein TOLLER Gesprächseinstieg.“

„Bestatter/Einbalsamierer hier. Das ist sehr interessant 🧐. Ich vermute, es ist ausgetrocknet, wie es die Ägypter früher gemacht haben, und mit einer Mischung aus Dryene und Formaldehyd überzogen. Ich würde mir den Prozess gerne einmal ansehen! Mein Beileid. ❤️“

Steelers-Einladung

„Nicht seltsamer, als ein Glas mit der verbrannten Leiche deiner Liebsten auf dem Kaminsims stehen zu haben 🤷🏼‍♀️.“

„Tattoos sind TEUER, aber alle bekommen eines, wenn ich sterbe.“

„Ich wünschte, ich hätte davon gewusst, als mein Mann starb, denn hätte ich seine Slipknot-Tattoos und sein Tattoo mit meinem Initial behalten.“

Fachleute aus der Bestattungsbranche bestätigen, dass die Tattoo-Konservierung eine legitime, wenn auch seltene Praxis darstellt. Die Methode wird mit anderen Formen der Erinnerung verglichen – von der Aufbewahrung von Asche bis zur Erstellung von Schmuck aus Haaren Verstorbener.

Die 35-jährige Radevski berichtete kürzlich auf TikTok, dass sie und ihr Sohn eine Einladung der Pittsburgh Steelers erhalten haben, an deren Trainingscamp teilzunehmen. Sie drückte dabei besondere Dankbarkeit gegenüber ihren Followern aus, die den Verein über soziale Medien auf ihre Geschichte aufmerksam gemacht hatten.

„Ohne eure Unterstützung wäre dies nicht möglich gewesen“, betonte Radevski in ihrem Beitrag.