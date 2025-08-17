Mütter mit Kleinkindern in Todesfalle: 70 Passagiere verlassen Bus aus Protest (VIDEO)

Mehr als 70 Reisende haben heute Morgen in Bosanski Samac ihren Fernbus in Richtung Deutschland verlassen und die Weiterfahrt verweigert. Der Grund: Ein offenbar verkehrsunsicheres Fahrzeug ohne funktionierende Klimaanlage und mit stark abgefahrenen Reifen. Die Passagiere, darunter mehrere Frauen mit Kleinkindern, sollten die rund 1.600 Kilometer lange Strecke nach Berlin unter diesen Bedingungen zurücklegen.

„Das ist eine absolute Frechheit. Wir bezahlen 90 Euro für die einfache Fahrt und sollen dann in einem Bus transportiert werden, der nicht einmal grundlegende Sicherheitsstandards erfüllt„, empörte sich einer der gestrandeten Fahrgäste. „Sollen wir wegen der Schlamperei des Unternehmens unser Leben riskieren? In diesem Bus sitzen auch kleine Kinder!“

📍 Ort des Geschehens

Kollektiver Aufstand

Nach Angaben der Betroffenen startete der Bus des Unternehmens Halilovic Bus ursprünglich in Kalesija. Ein Teil der Reisenden wurde zunächst von Sarajevo nach Bosanski Samac gebracht, wo es schließlich zum kollektiven Aufstand kam. „Wir stehen seit über einer Stunde hier und weigern uns weiterzufahren. Alle Passagiere haben den Bus verlassen“, berichteten die aufgebrachten Reisenden.

Die Fahrgäste, die für eine Hin- und Rückfahrkarte jeweils 130 Euro bezahlt hatten, fordern nun Konsequenzen: „Wir bleiben hier in Bosanski Samac, bis uns ein verkehrstauglicher Bus zur Verfügung gestellt wird. Die Öffentlichkeit muss erfahren, unter welchen Zuständen Menschen aus Bosnien-Herzegowina nach Deutschland reisen müssen und welche Unternehmen uns dabei gefährden.“

Unternehmen bereits durch Unfall aufgefallen

Das Busunternehmen Halilović Bus war bereits im Mai 2025 in einen schweren Verkehrsunfall auf der kroatischen Autobahn A3 verwickelt. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben und 31 weitere wurden verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen laut Unternehmensangaben noch, die zuständigen Behörden prüfen weiterhin die genaue Unfallursache. Das Unternehmen bestätigte damals, dass es sich um einen Bus mit bosnischer Registrierung handelte, und gab eine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall ab.

