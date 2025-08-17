Teenie erschoss schlafende Mutter – weil sie ihm das Handy wegnahm

Ein konfisziertes Handy, ein eskalierender Streit und eine schlafende Mutter – für den tödlichen Schuss auf seine eigene Mutter muss ein junger Mann nun 30 Jahre hinter Gitter.

Nach einem Streit um sein konfisziertes Mobiltelefon erschoss ein damals 16-Jähriger seine schlafende Mutter. Für diese Tat muss Shawn Tyler Willis nun drei Jahrzehnte im Gefängnis verbringen. Das Gericht verhängte die 30-jährige Haftstrafe gegen den mittlerweile 21-Jährigen nach einem fünfjährigen Gerichtsverfahren. Am 11. August 2025 wurde das Urteil offiziell verkündet, nachdem Willis sein Geständnis abgelegt hatte.

Die Strafzumessung wurde dabei maßgeblich durch die gesetzlichen Strafobergrenzen für jugendliche Täter in Tennessee beeinflusst, da Willis zur Tatzeit noch minderjährig war. Der zuständige Staatsanwalt äußerte sich nach Verkündung des Urteils: „Dieses schockierende Verbrechen verlangte nach Gerechtigkeit, und ich bin froh, dass es im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten aufgeklärt wurde.“

Tödlicher Handystreit

Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft von Anderson County kehrte Willis‘ Mutter vor fünf Jahren nach ihrer Nachtschicht nach Hause zurück. Dort geriet sie mit ihrem Sohn in einen Streit, bevor sie sich schlafen legte. Kaum war sie eingeschlafen, feuerte der Teenager aus nächster Nähe zweimal in ihren Kopf.

Der Auslöser für die tödliche Gewalttat war offenbar die Wegnahme seines Handys, worüber Mutter und Sohn zuvor heftig gestritten hatten. Die genauen Umstände, warum ihm das Gerät entzogen wurde, sind bislang nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass dieser Konflikt unmittelbar den tödlichen Schüssen vorausging.

Nach der Tat

Nach der Tat kontaktierte der Jugendliche seine Freundin und informierte sie, dass seine Mutter blutüberströmt im Bett liege. Der Vater seiner Freundin eilte daraufhin zum Tatort, konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen und verständigte anschließend die Behörden.

Auf der Polizeistation verstrickte sich Willis zunächst in widersprüchliche Darstellungen, bevor er schließlich den Mord an seiner Mutter gestand.

Unmittelbar danach wurde er festgenommen.