Das ist aus Ajdin geworden, der von seiner Mutter verlassen wurde (VIDEOS)

Die ergreifende Geschichte des kleinen Ajdin M., dessen Mutter ihn verlassen hatte, berührte vor sieben Jahren die Herzen von Menschen im ganzen bosnisch-herzegowinischen Raum. Im Alter von 7 Jahren wurde Ajdin von seiner Mutter zurückgelassen. Währenddessen hatte sie seinen jüngerer Bruder mitgenommen.

Ajdin verblieb vor sieben Jahren bei seinem Großvater Husein. Dieser ist jedoch – auch schon damals – selbst aufgrund einer Beinverletzung auf die Unterstützung anderer angewiesen. Er kann sich nur mit einer Krücke fortbewegen.

Leben mit Entbehrungen

Die Konstellation war alles andere als einfach. Ajdin M. und sein Großvater kämpften täglich gegen die Widrigkeiten ihres Daseins, lebten in einem baufälligen Haus ohne jegliche Einkünfte, und oft fehlte es sogar an Strom. Trotz dieser Hindernisse zeigte sich der unbeugsame Geist des Jungen, der sich sehnlichst ein Fahrrad wünschte – ein Luxus, den sein Großvater ihm nicht ermöglichen konnte. Auch wenn er es gern getan hätte.

Wandel durch Anteilnahme

Die lokale Berichterstattung durch den bosnischen Sender Hayat TV brachte schließlich landesweite Aufmerksamkeit für Ajdins Situation. Die Öffentlichkeit zeigte sich erschüttert und solidarisch, was letztlich zu einer Wende für Ajdin und seinen Großvater führte. Dank der Großzügigkeit und des Mitleids vieler Menschen konnte Ajdin nicht nur ein neues Zuhause finden, sondern auch das lang ersehnte Fahrrad in Empfang nehmen.

Wünsch dir was…

Nun, im Jahr 2023, steht Ajdin Mujkic nicht mehr als hilfsbedürftiges Kind, sondern als Teenager mit neu gefundenem Glück und völlig veränderten Lebensumständen da. Mit nun 14 Jahren lebt er in einem neuen Haus, umgeben von seiner Familie: seinem Vater, seiner Stiefmutter, seiner Halbschwester und seinem geliebten Großvater Husein. Die einst so schmerzlich empfundene Abwesenheit seiner Mutter und seines Bruders scheint durch die neu gewonnene Familienharmonie und die Verbesserung seiner Lebensqualität in den Hintergrund gerückt zu sein.