Das ist der ideale Altersunterschied für eine glückliche Beziehung

Eine Studie zeigt: Altersunterschiede beeinflussen die Stabilität von Beziehungen stark. Größere Unterschiede erhöhen das Trennungsrisiko drastisch.

Forscher der Michigan State University und des Department of Economics an der Emory University in Atlanta haben eine umfassende Untersuchung durchgeführt, um den Einfluss von Altersunterschieden auf die Stabilität von Beziehungen zu analysieren. Dabei wurden Daten von 3.000 Paaren ausgewertet, um Risikofaktoren zu identifizieren, die zu Trennungen führen können. Die Studie widerspricht dem Sprichwort „Liebe kennt kein Alter“ und zeigt, dass Altersunterschiede tatsächlich Konflikte hervorrufen und möglicherweise das Ende einer Beziehung bedeuten können.

Idealer Altersunterschied

Die Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, dass der ideale Altersunterschied zwischen Partnern ein Jahr beträgt. Bei einem solchen Unterschied steigt das Risiko einer Trennung nur um drei Prozent. Ein Unterschied von fünf Jahren erhöht das Risiko um 18 Prozent, während ein zehnjähriger Altersunterschied das Risiko um 39 Prozent steigen lässt. Bei einem Unterschied von 20 Jahren steigt das Risiko um 95 Prozent, und bei 30 Jahren erhöht es sich drastisch um 172 Prozent.

Die Studie zeigt, dass Beziehungen mit größeren Altersunterschieden weniger stabil sind und die Wahrscheinlichkeit einer langfristigen und glücklichen Partnerschaft sinkt. Gleichaltrige Paare scheinen laut den Wissenschaftlern auf lange Sicht glücklicher zu sein, was auf ähnliche Wertvorstellungen und Denkweisen zurückzuführen sein könnte.

Weitere Beziehungsfaktoren

Trotz dieser aufschlussreichen Ergebnisse betonen die Forscher, dass der Altersunterschied nicht der einzige Faktor für eine glückliche Beziehung ist. Entscheidend ist die Harmonie zwischen den Partnern. Vertrauen, Ehrlichkeit und die Fähigkeit, gemeinsam Probleme zu lösen, sind ebenso wichtig. Die Studie liefert interessante Erkenntnisse, aber es ist wichtig, sich nicht zu sehr auf das Alter zu fokussieren.

Eine erfolgreiche Beziehung basiert auf gegenseitigem Verständnis, Spaß, Problemlösungsfähigkeiten und Vertrauen.